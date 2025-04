Antonella Clerici, il passato torna a bussare: “Lui è sempre nel mio cuore” | In fondo non l’ha mai dimenticato

Come mai il passato è tornato a bussare da Antonella Clerici? Non lo dimenticherà mai.

Antonella Clerici è la nota conduttrice che da anni fa compagnia al suo fedele pubblico, soprattutto all’ora di pranzo, con La prova del cuoco prima, e poi con È sempre mezzogiorno. Per non parlare del successo del talent serale The Voice.

Antonellina, così la chiamano gli aficionados, è uno dei nomi più amati del piccolo schermo, in quanto incanta tutti, non soltanto lavorativamente parlando, ma anche quando è lontana dalle telecamere: in quanti vorrebbero vivere nella sua casetta dei boschi?

Dopo tanti anni l’abbiamo anche rivista sul palco dell’Ariston, e assieme a Carlo Conti e Gerry Scotti ha infuocato il Festival di Sanremo. La loro è stata una delle performances più amate della recente kermesse canora.

Eppure, tra un successo e l’altro, il passato torna sempre a bussare alla porta della Clerici: lei non potrà mai dimenticare quell’uomo, essendo stato una parte molto importante della sua vita. Ecco di chi parliamo.

Il ringraziamento pubblico verso Antonella Clerici

A dimostrazione di quanto Antonella Clerici sia solare e gentile nella vita reale, proprio come la vediamo davanti alle telecamere, ci sono le parole rilasciate pochi giorni fa da un altro grande volto della televisione, cioè, Peppe Quintale.

Il conduttore, comico ed ex Iena è stato ospite a La volta buona, e ha raccontato a Caterina Balivo chi l’ha aiutato dopo il periodo negativo che ha vissuto per via del Covid: “I due anni del Covid sono stati disastrosi, non ho lavorato, io ho una società di eventi in Svizzera. Avendo fatto il più grande investimento nella vita nel 2019… Ho dovuto chiudere baracca e burattini. Antonella Clerici è stata molto carina…”, riferendosi alla sua partecipazione a The Voice Senior, voluta proprio da Antonellina.

La commozione di Antonella

Antonella Clerici è una professionista rodata: mette entusiasmo e passione in ogni suo lavoro, ma è anche una persona molto empatica, e l’abbiamo visto qualche giorno fa in diretta a È sempre mezzogiorno. Il passato è tornato a bussare alla sua porta, e lei non potrà mai dimenticarlo.

Come ogni anno, da 7 anni a questa parte, a ogni anniversario del compleanno e della morte dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi la sua grande amica lo ricorda teneramente sia sui social che in televisione. Anche in questo caso, durante il suo cooking show, con la voce rotta dalla commozione Antonellina ha dichiarato: “Oggi è il 26 marzo e 7 anni fa se ne andava il mio amico Fabrizio Frizzi. Per una persona che fa il nostro lavoro è importante essere ricordati sempre. Lui è sempre nel mio cuore“. Fabrizio è stato una stella talmente brillante nel mondo dello spettacolo che il suo ricordo sarà immortale: anche noi vogliamo unirci al ricordo della Clerici…Ciao Fabrizio, manchi!