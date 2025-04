Caterina Balivo senza freni su Maria De Filippi, la frecciatina sull’età non passa inosservata: “Io ho ancora tempo”

Caterina Balivo cita Maria De Filippi, parlando della sua età.

Caterina Balivo e Maria De Filippi, pur avendo età diverse e lavorando per emittenti concorrenti, hanno una cosa in comune: sono entrambe conduttrici. Spaziano tra generi differenti, ma entrambe lasciano un segno quando si presentano davanti alle telecamere.

Maria non ha bisogno certamente di presentazioni, in quanto è la Queen di Mediaset, e popola il palinsesto dell’emittente privata con svariati programmi dove appare direttamente, come Amici, oppure indirettamente, come in Temptation Island.

Caterina invece la vediamo in Rai, con il suo varietà pomeridiano La volta buona, dove raccoglie molti personaggi di prestigio che rilasciano interviste sempre molto interessanti. Nonostante lavori in televisione da più di 20 anni, come riportato da Vanity Fair, Caterina ha sempre “l’ansia da prestazione”.

A tal proposito, parlando appunto di aspettative lavorative, la conduttrice casertana ha citato la De Filippi, parlando anche di età. Ecco che cosa ha dichiarato la Balivo parlando della collega, e se vogliamo rivale, lavorando entrambe per due emittenti da sempre molto competitive: Rai e Mediaset, appunto.

Le parole di Caterina Balivo

In un’intervista riportata da Vanity Fair, Caterina Balivo si è sbottonata su diversi argomenti, citando appunto Maria De Filippi e anche Antonella Clerici.

In merito a quest’ultima, viene spontaneo riportare le parole della conduttrice de La volta buona, dopo che Antonellina di recente ha voluto ricordare l’anniversario di morte del suo amico e collega Fabrizio Frizzi durante l’apertura di È sempre mezzogiorno. A dimostrazione di quanto Frizzi fosse un personaggio molto amato da tutti, la Balivo ha raccontato la sua esperienza con l’iconico e indimenticabile conduttore e doppiatore, del quale ricorda sempre il potere della gentilezza, che era una delle sue caratteristiche peculiari. In merito a Fabrizio Frizzi, Caterina ha commentato: “Se sei gentile e sorridente, e conosci i nomi di tutti i tuoi collaboratori, li fai sentire parte di un gruppo“. E il conduttore ha sicuramente lasciato una traccia indelebile di sé e del suo temperamento da gentleman d’altri tempi, nonostante sia scomparso da qualche anno.

Caterina parla di Maria De Filippi e Antonella Clerici

Tra i vari aneddoti raccontati in una passata intervista riportata da Vanity Fair, Caterina Balivo ha parlato anche di Maria De Filippi e Antonella Clerici, pronunciando una frase sull’età che non è passata inosservata.

Su di loro ha rivelato: “A 25 anni conducevo la stessa fascia oraria di oggi, e allora potrei dire: sei rimasta lì. Ma poi guardo gli altri conduttori e mi rendo conto che la tivù è stantia, pure la Clerici fa quel programma da 20 anni e la stessa De Filippi è al pomeriggio da 25. Loro sono andate avanti facendo anche altro, ma hanno un’età diversa dalla mia: c’è tempo…“. Non è sicuramente una questione di rivalità, in quanto prendere esempio da fuoriclasse quali Maria, Antonella, e Milly Carlucci aiuterà Caterina a restare nel registro dei grandi quando arriverà alla loro età, non credete?