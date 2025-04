Ultim’ora Totti: la fidanzata firma con Mediaset e si prepara al gran debutto| Il battesimo del fuoco in prima serata

La nuova fidanzata di Totti sta già preparando il suo debutto in Mediaset. Che ne penserà Ilary Blasi di diventare sua collega?

In queste ore, il nome di Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi è finito più e più volte al centro del chiacchiericcio sui social. Il motivo? Le dichiarazioni-bomba di Fabrizio Corona a Falsissimo. Ma non è finita qua, e adesso si è tornati a parlare della famiglia Totti per un motivo ben diverso.

La sua fidanzata, infatti, è pronta a sbarcare in Mediaset e, inutile dirlo, la notizia ha lasciato senza parole gli italiani. Ma ecco di cosa si tratta.

Per Francesco e Ilary è sicuramente uno dei momenti più burrascosi che abbiano mai passato. Vuoi il divorzio, vuoi la guerra legale tra i due… insomma, la famiglia non sta passando proprio un grande periodo e le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona sono state semplicemente la ciliegina sulla torta.

In queste ore, ad attirare ancora di più l’attenzione sulla famiglia capitolina è stato proprio il nuovo cast de I Cesaroni.

La fidanzata di Totti e il suo grande debutto televisivo

Ebbene sì, tra non molto vedremo tornare I Cesaroni, una delle serie più amate e seguite agli inizi degli anni duemila. Le vicissitudini della famiglia di Lucia (Elena Sofia Ricci) e Giulio (Claudio Amendola), hanno fatto appassionare immediatamente gli italiani. Quando è stato poi annunciato il ritorno di un’ultima stagione, inutile dire che i telespettatori sono letteralmente impazziti. Ma cosa centra Totti con questa serie cult? Beh, la fidanza del figlio Cristian, Melissa Monti, sarà presente in veste di nuovo personaggio.

La ragazza ha già un passato come attrice ed ha interpretato diversi ruoli per Il Tredicesimo Apostolo, Solo per amore e la Grande Bellezza. Ma chi altro vedremo all’interno di questa nuova stagione?

Tutte le novità sul cast de I Cesaroni

Purtroppo non potremo vedere Antonello Fassari, l’amatissimo Cesare, che aveva confermato la sua partecipazione, ma che è venuto a mancare qualche giorno fa. Anche Elena Sofia Ricci, Micol Olivieri e Alessandra Mastronardi non saranno presenti per scelta propria. Come riportato da IsaeChia.it, tuttavia, conosceremo Marta, la figlia cresciuta di Marco ed Eva, interpretata da Valentina Bivona. Un’altra novità sarà Simone Faucci, il quale reciterà il ruolo di Piero Sacconi. Inoltre, il noto attore Pietro Serpi sarà Adriano Cesaroni (e dal cognome possiamo già capire a quale famiglia apparterrà!).

Insomma, questa nuova stagione riserverà moltissime sorprese e la stessa famiglia Totti sarà probabilmente attaccata allo schermo per scoprirle tutte!