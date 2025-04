Belen Rodriguez massacrata per lo scatto al lato B: “Purtroppo stai invecchiando” | La foto in lingerie spacca a metà la rete

In queste ore, Belen Rodriguez ha ricevuto un’ondata d’odio senza precedenti. Il motivo di tanto putiferio? Lo scatto del suo lato B.

Ormai si sa, Belen Rodriguez è una delle donne più sensuali e belle della nostra televisione. Di origini argentine, la conduttrice ha ottenuto ampio successo nella nostra Nazione. Proprio in queste ore, però, la donna è stata pesantemente attaccata sui social e il motivo è tutto fuorché giustificato.

Una serie di scatti in lingerie (tra cui uno del suo lato B) hanno spinto il popolo del web attaccarla duramente. Ma ecco cosa si è sentita recriminare la conduttrice.

Quando la volpe non arriva all’uva, sostiene sempre che sia acerba! E questo proverbio fa proprio al caso di Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina che, spesso e volentieri, è stata vittima delle cattiverie altrui per il suo aspetto fisico. Da quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo, la donna non è mai stata completamente apprezzata per il suo talento, piuttosto tutti si sono sempre soffermati sul suo aspetto fisico.

Nonostante siano ormai diversi anni che la donna lavora ed è conosciuta in Italia, le cose non sono poi così cambiate.

Gli scatti che hanno fatto discutere

Chi l’ha detto che una donna adulta e con dei figli non possa essere comunque sexy? Purtroppo, non tutti riescono ad afferrare questo concetto e, il più delle volte, criticano fortemente le donne che amano mostrare la loro sensualità. Belen, proprio in queste ore, ha pubblicato una serie di scatti in lingerie, alcuni a colori e altri in bianco e nero. Nella sequenza di immagini Instagram, la donna ha mostrato alcuni dettagli del suo fisico spiegando poi nella caption: ‘corpi’. Sarà per caso una pubblicità per la sua nuova linea di make-up?

Il web, tuttavia, anziché focalizzarsi sulla sua bellezza indiscutibile, ha tirato fuori il dente avvelenato.

La pioggia di commenti negativi

La donna ha quindi ricevuto una pioggia di commenti negativi, molti dei quali, oltretutto, sono arrivati direttamente da altre donne. “Io mi chiedo… quando inizierai ad essere una donna seria?“, qualcuno ha scritto, sottintendendo quindi che la sensualità non sia sinonimo di serietà. Altri ancora hanno commentato: “Eh stai invecchiando anche tu, purtroppo“, oppure: “Ha perso molto rispetto prima… è diventata come le altre..“.

Belen ha comunque deciso di non rispondere a nessun commento negativo, mostrandosi così superiore e comunque convinta della sua persona. Ma d’altronde si sa, la conduttrice è una vera donna con la D maiuscola!