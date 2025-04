Amici, volano stracci tra le cattedre del talent: “Sei una falsa buona” | Il battibecco velenoso a un passo dalla Finale

Ad Amici volano stracci a un passo dalla Finale tanto attesa. Ecco tra chi è avvenuto quel battibecco pungente.

Amici è quasi giunta alla Finale e, come sempre, anche questa edizione miete share e picchi di ascolto impressionanti. D’altronde, anche i PanPers l’hanno detto a Maria De Filippi: il suo “corpo è composto per il 70% d’acqua e il 30% di share”.

Tra un’ospitata e l’altra, i colpi di scena a cui stiamo assistendo in queste puntate sono davvero molteplici: passiamo infatti da litigi a eliminazioni impreviste, fino alle esibizioni che non rendono facile il compito ai giudici.

Naturalmente, come accade tutti gli anni, in queste ultime puntate la tensione è ai massimi storici, soprattutto tra gli allievi che auspicano di sollevare quella coppa al cielo, come i loro ex colleghi prima di loro.

A dimostrazione di quanto l’ansia viva sul palco di Amici in queste ultime puntate, ancora più scoppiettanti, c’è quel litigio avvenuto tra le cattedre del talent che sta facendo discutere la rete.

Le esibizioni dei prof di Amici

Nei vari guanti di sfida, non ci sono soltanto gli allievi di Amici di Maria De Filippi a lasciare tutti senza parole, i professori, esibizione dopo esibizione. Come sempre, le performance iconiche di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo animano i social, e anche i loro colleghi non sono da meno.

Senza togliere nulla a nessuno, ma il recente can can di Deborah Lettieri e Anna Pettinelli ha lasciato tutti a bocca aperta, Maria in primis. Tant’è che dopo quell’esplosione da cannone, le due prof si sono aggiudicate la manche. Così, tra una performance e l’altra, si arriva anche a quei battibecchi pungenti che fanno discutere la rete da giorni.

Il litigio avvenuto tra le cattedre di Amici

Non solo esibizioni quindi, ma anche litigi e frecciatine arricchiscono le puntate di Amici, arrivata anche quest’anno quasi alla fine del Serale. Manca poco alla Finale e, tra un’eliminazione e l’altra, i fan non riescono ancora a ipotizzare chi sarà il vincitore di quest’anno.

Nel mentre, a far chiacchierare la rete è stato quel battibecco pungente nato tra due prof, precisamente tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, i quali non so sono dimostrati d’accordo sul guanto di sfida hip hop lanciato dalla maestra a Daniele e Francesco. In merito a questo, il noto coreografo ha dichiarato: “Non ci sta la lettera. Non ha mai studiato questo stile. È proprio quello che hai scritto che non ci sta. Daniele l’ha studiato, Francesco non l’ha mai fatto. Sei una falsa buona“, come letto su Novella 2000. Nonostante il diverbio, Francesco ha ringraziato comunque la Celentano di avergli assegnato questa prova, anche se a vincere è stato poi Daniele, per la gioia della sua prof.