“Tutti nazisti”: esperienza da brivido per Paolo Bonolis, sfiorata la tragedia durante la finale di Champions League

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e seguiti della televisione italiana. L’uomo, durante una sua recente intervista, ha raccontato un aneddoto che ha lasciato senza parole i fan. Durante la finale di Champions League ha infatti avuto un’esperienza da ‘brividi’ con dei presunti nazisti.

Inutile dire che le sue parole sono immediatamente divenute virali sui social e hanno lasciato increduli gli italiani.

Ormai si sa, Paolo Bonolis è un maestro di racconti divertenti. Eppure, proprio in queste ore, il conduttore ha voluto ricordare un momento terrificante avvenuto durante una partita della sua squadra del cuore in Champions League. Quello che doveva essere un puro momento di intrattenimento, si è poi trasformato in una vera scena da film.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto al conduttore e perché le sue parole hanno lasciato di stucco gli italiani.

La finale di Champions League da film horror

Ospite del podcast Doppio Passo assieme al figlio Davide, Paolo ha voluto raccontare di un ricordo particolare della sua squadra del cuore: l’Inter. Diversi anni fa, si teneva la finale di Champions League contro il Bayern Monaco nel Vermont. Il conduttore, disposto a qualsiasi cosa pur di vederla, si era catapultato sul posto alla ricerca di un biglietto. Purtroppo, però, gli orari non coincidevano e, dunque, chiese al suo hotel dove fosse possibile guardarla. Dopo una serie di difficoltà con la lingua, Bonolis si fece spiegare da un dipendente dove poter finalmente guardare la sua amata squadra. Gli indicarono un pub nelle vicinanze, che avrebbe proiettato la partita e in cui avrebbe anche potuto mangiare.

Quando poi arrivò nel luogo in questione, gli si parò davanti agli occhi una scena da film dell’orrore!

L’incontro che non si sarebbe mai aspettato

Non appena varcò l’ingresso del pub, Paolo si accorse di essere l’unico tifoso dell’Inter: “Entro dentro, schermo meraviglioso, vi giuro… Tutti nazisti! Erano solo tedeschi… Un muro di nazi”. Inutile dire che l’aneddoto del conduttore ha fatto scoppiare tutti quanti a ridere. “Io sembravo Nino Manfredi in ‘Pane e Cioccolata’”, ha aggiunto poi, divertito dal suo stesso racconto. Dopodiché, ha raccontato di aver passato gran parte della serata in silenzio, fino a quando l’Inter non ha segnato il primo gol. A quel punto il conduttore non ha resistito e, nonostante i presenti, ha esultato di gioia. Gli stessi tedeschi si girarono poi verso di lui e sorrisero, divertiti dalla sua audacia.

Insomma, una storia decisamente divertente che ha fatto impazzire tutti i fan del grandissimo Paolo Bonolis.