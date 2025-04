Nuovi guai per Clizia Incorvaia, dopo il divorzio spunta l’ennesimo altarino: “L’ha fatto almeno 5 volte”

Nuovo caos nella vita di Clizia Incorvaia, la quale è finita al centro della polemica per un nuovo caso.

Clizia Incorvaia è la nota influencer e showgirl che ha sfruttato abilmente il reality per antonomasia di Mediaset. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, inoltre, ha incontrato quello che sarebbe diventato il suo futuro marito, Paolo Ciavarro, papà del suo secondogenito Gabriele.

Ricordiamo infatti che Clizia, in precedenza, è stata sposata con Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni, dal quale ha avuto la sua primogenita Nina. La Incorvaia in questi mesi passati è stata spesso al centro dell’attenzione per la dolorosa perdita dell’amata suocera, Eleonora Giorgi, con la quale aveva costruito un rapporto molto forte.

Essendo un personaggio pubblico, i fan seguono ogni sfaccettatura della sua vita, lavorativa e privata. E infatti, la nota influencer è ancora al centro della polemica per alcuni fatti emersi, e riportati dal legale del suo ex marito.

Come se non bastasse, oltre a questo, spunta un nuovo caso che sta facendo parlare di lei. Ecco che cosa avrebbe fatto la mamma di Nina e Gabriele.

Il divorzio di Clizia Incorvaia

Non è facile parlare di un fatto così personale come un divorzio tra due ex coniugi, in quanto la verità la sanno solo i diretti interessati. Pubblicamente, le persone coinvolte hanno rilasciato affermazioni diverse, motivo per cui il divorzio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina resta ancora avvolto nel mistero.

Secondo quanto riportato proprio qualche giorno fa da Clizia a La Volta Buona, l’influencer ha voluto precisare: “Io nel 2018 ho inviato la mia lettera di separazione. Quindi, il mio matrimonio non è finito per un supposto tradimento da parte mia…”, smentendo così la versione dichiarata dall’ex marito in passato: “Clizia mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito pugnalato ovunque”. Come leggiamo su dilei.it, sia Clizia che Riccardo avrebbero asserito che tra di loro ci sarebbe stato solo un bacio, nulla di più. Ma ora che succede?

Il nuovo caso verso Clizia e Francesco

A prescindere da come sia andata veramente tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, cos’è successo di recente nella vita della nota influencer? Ebbene, il caso riguarda il rinvio al giudizio, come leggiamo su gossipetv.com, che porterà la nota influencer a doversi presentare in tribunale a dicembre. Il fulcro dell’accusa riguarda la presunta esposizione sui social di Nina, la figlia di Clizia e Francesco, senza il consenso di quest’ultimo.

La condivisione delle immagini sarebbe avvenuto inoltre in un contesto sponsorizzato, violando quindi l’accordo tra i due, preso in sede di divorzio. Sarcina avrebbe presentato al processo un sms che confermerebbe l’azione della Incorvaia: “Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti etc.”. Come riportano dal suddetto sito: “Secondo la PM, la Incorvaia avrebbe violato gli accordi con il cantante per almeno 5 volte, usando l’immagine della figlia per fini commerciali”. Attendiamo quindi i prossimi sviluppi del caso per capire come finirà questa storia.