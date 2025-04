Mara Venier sconvolta dalla rissa in studio: “Non so più dove buttarmi” | Imbarazzo totale a Domenica in

Mara Venier non sa più cosa fare per cercare di mettere pace tra madre e figlia. Ecco che cos’è successo a Domenica In.

Non ha bisogno di presentazioni Mara Venier, il suo curriculum parla per lei. Ha sempre lavorato in diversi settori nel mondo dello spettacolo, arrivando a condurre Domenica In, e l’affetto del pubblico verso lei è cresciuto sempre più.

La chiamano affettuosamente, Zia Mara e per molti lei è la zia d’Italia, un po’ come Gerry Scotti, che è lo zio, e Lino Banfi, che è il nonno elettivo di molti. Sono quei volti che entrano di diritto nel cuore della gente e ci restano per sempre.

Non si sa di preciso cosa succederà durante la prossima edizione dello show capitanato dalla Venier, la quale potrebbe andare in pensione, vista anche la situazione di salute del marito, per il quale ha deciso di trasferirsi a Milano.

In attesa di scoprire cosa accadrà, il pubblico continua a seguire la conduttrice, la quale si è trovata in difficoltà mentre cercava di fare da paciere tra madre e figlia. Ecco che cos’è successo.

La nuova vita di Mara Venier

Mara Venier, pur essendo sempre presente nel suo adorato programma, ha dovuto rivoluzionare tutta la sua vita per stare più vicina al marito, il quale sta vivendo un difficile momento a livello di salute. La conduttrice ha così rivelato di aver lasciato la sua casa di Roma per trasferirsi a Milano, dove potrà stare più vicino al marito, il quale potrà ricevere le cure più adatte alla sua situazione nel capoluogo meneghino.

Zia Mara, come riportano da libero.it, ha così riorganizzato la sua settimana: “Lunedì, martedì e mercoledì sono di Nicola. Gli altri giorni saranno per Carlo Conti e la sua nuova trasmissione Ne vedremo delle belle e per Domenica In”.

La bagarre tra mamma e figlia a Domenica In

Tornando alla puntata in questione di Domenica In, Mara Venier di recente, ha cercato di fare da pacere tra madre e figlia, non ottenendo però l’effetto sperato. Le due ospiti in questione erano la signora Gianna Orrù e Valeria Marini, le cui divergenze familiari le hanno portate ad allontanarsi già da più di 6 mesi, e si è scoperto che la mamma avrebbe bloccato anche la figlia sul cellulare.

La vicenda che ha generato tutto, da quanto emerso, riguarda la decisione di Valeria di raccontare pubblicamente di quella truffa che ha subito sua mamma in passato, e che le avrebbe fatto perdere molti soldi. Nonostante quindi il tentativo di Zia Mara di mettere pace tra di loro, ad un certo punto la conduttrice ha rivelato: “Ragazze, io non so più dove buttarmi per cercare di mettere un attimo di pace tra di voi. Sono partita dalle letterine di quando era bambina…”.