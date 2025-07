Monica Setta a ruota libera sulle pressioni in TV: “Non ammettono i chili di troppo” | Finalmente la cruda verità

Monica Setta e le confessioni rilasciate durante la sua lunga intervista. La cruda verità ha sconvolto gli italiani.

In queste ore, Monica Setta è finita al centro dell’attenzione mediatica a seguito di alcune dichiarazioni ‘senza peli sulla lingua’ da lei rilasciate. La conduttrice, come ben sappiamo, è rinomata per la sua schiettezza, e anche questa volta non si è certamente peritata a dire tutta la cruda verità.

Inutile dire che le sue parole sono immediatamente divenute virali sui social e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Monica Setta è indubbiamente una delle conduttrici più amate della nostra Nazione. Sostenitrice per eccellenza delle donne, Monica è da diverso tempo timoniera della trasmissione ‘Donne al Bivio’, seguitissima e apprezzata dagli italiani.

Proprio in questi giorni, la Setta ha rilasciato una lunga intervista, dove ha deciso di toccare una questione abbastanza sensibile all’interno del mondo dello spettacolo.

Monica Setta e il suo rapporto con il suo fisico

Monica Setta è sicuramente una bellissima donna: addirittura, agli inizi degli anni 2000 era considerata la ‘fantasia erotica’ per eccellenza di tutti i camionisti italiani. Da poco ha compiuto 60 anni e, in molti, sono rimasti sorpresi dalla cosa (visto che non ha neanche una ruga). Durante una sua recente intervista per il Corriere della Sera, la conduttrice ha parlato del rapporto con il suo aspetto fisico: “Non mi sono mai rifatta. Neanche una punturina. Non uso neppure le creme. Questione di genetica: mia nonna che è arrivata a 110 anni aveva una carnagione splendida”.

Sempre durante la sua lunga intervista, la donna ha poi anche parlato di alcune problematiche all’interno del mondo dello spettacolo.

La confessione inaspettata della conduttrice

Come riportato da Leggo.it, Monica Setta ha poi confessato nella sua solita maniera ironica: “Però sono una virtuosa a tavola, seguo una dieta proteica perché la TV non ammette chili di troppo”. La conduttrice ha poi sottolineato l’importanza di non vergognarsi mai dei segni del tempo e di come, al contrario di quello che vogliono farci credere, le rughe siano una medaglia da portare con sé con orgoglio.

Un bellissimo messaggio che ha emozionato i fan della conduttrice, e che dovrebbe ricordarci quanto il nostro aspetto fisico non sia così fondamentale come pensiamo!