Triangolo bollente per Carlo Conti | Altro che rapporto sereno, la rivalità tra le due è innata: “Ci siamo tirate i capelli!”

Carlo Conti avrà presto a che fare con un triangolo bollente la cui rivalità ha da sempre riempito le notizie di cronaca rosa.

Non ha bisogno di presentazioni Carlo Conti. È infatti uno dei conduttori di mamma Rai più amati e seguiti di sempre, in quanto la sua simpatia è cosa risaputa, così come la sua professionalità.

Sarà per questo che da Viale Mazzini hanno pensato a lui, dopo l’addio di Amadeus. D’altronde, quando un grande va qual è l’unica alternativa percorribile? Si ricorre a un altro mattatore della stessa portata, essendo i due professionisti entrambi dei fuoriclasse.

Il conduttore più abbronzato di sempre, che ha fatto della tintarella un mantra di vita, ha ristabilito vecchi confini nella kermesse canora, come per esempio la divisione tra Big e Nuove Proposte, ma ha anche rivoluzionato lo show, con diverse novità che vedremo fra qualche settimana.

Eppure, in questi giorni il suo nome è stato affiancato a quello di altre due famosissime showgirl. Pare che i tre faranno parte di un bollente triangolo televisivo che potrebbe dar vita a dei siparietti tutto pepe. Tra le due primedonne, infatti, in passato non è corso affatto buon sangue.

Quel video non lascia spazio ai dubbi

C’è un altro triangolo bollente con il quale Carlo Conti dovrà fare i conti in questi giorni. Se di quello insieme alle due “rivali” ve ne parleremo a breve, di quello insieme ai suoi due migliori amici ve ne parliamo subito. Il web sta ancora ridendo per quel video ironico postato da Leonardo Pieraccioni, il quale non avrebbe preso benissimo una particolare notizia: “Ho visto il ‘presentatore nerino’ lì. Per la prima sera, aveva detto: ‘Chiamo gli amici, chiamo gli amici’. Va bene…. Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Va bene. Però, quando ti serviva il doposole, a 22 anni, io e Giorgino te l’abbiamo portato. E ora? Gira la ruota, vai”.

E Giorgio Panariello ha concordato: “Bravo!! Mi hai levato le parole di bocca”. Epica la risposta di Carlo Conti ai due comici: “O che si rinfaccia il doposole dopo tutti questi anni?”. Naturalmente, i tre professionisti e grandi amici sono riusciti a far ridere la rete, e i fan sperano intensamente di vederli tutti e tre sul palco dell’Ariston. Chissà se Conti ci farà un pensierino? Ma passiamo alla scottante relazione tra le due primedonne del Bagaglino, entrambe in procinto di approdare a Sanremo 2025…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Un triangolo bollente

Oltre al triangolo bollente formato da Carlo Conti, Pieraccioni e Panariello, un altro potrebbe formarsi a breve. Ma di chi stiamo parlando? Di Valeria Marini e Pamela Prati, le quali, come rivelano da Novella 2000, potrebbero trovarsi “face to face” nel nuovo programma di Carlo, Come prima più di prima, che inizierà a primavera.

Una cosa però è da chiarire, è vero che le due iconiche showgirl in passato sono state antagoniste per fatti privati, ma da qualche tempo a questa parte sono tornate a essere amiche, come ha rivelato Pamela: “Adesso io e Valeria ci vogliamo bene, ci siamo chiarite, siamo amiche e sarde tutte e due…”. Precisando però: “Se ci siamo tirate i capelli? Sì, ma ci siamo date anche qualche graffio, dai, su: diciamolo. Però ha portato molto bene. Oggi ci siamo chiarite“. Detto ciò, ne vedremo delle belle, non credete?