Elisabetta Canalis travolta dalla rivelazione scottante: “A lei piace…” | Il retroscena tutto pepe con Berlusconi

Elisabetta Canalis e il retroscena tutto pepe con Berlusconi che ha fatto impazzire gli italiani. Ecco cosa le piaceva fare.

Elisabetta Canalis è sicuramente una delle donne più belle e desiderate della nostra Nazione. In queste ore, inoltre, il suo nome è finito al centro dell’attenzione. La motivazione? Un retroscena del suo passato che nessuno si sarebbe potuto immaginare.

C’è di mezzo anche Silvio Berlusconi, e l’aneddoto tutto pepe è divenuto immediatamente virale online.

Che Elisabetta Canalis sia una bellissima donna, ormai si sa. Nel corso della sua vita ha infatti rubato il cuore di moltissimi sex symbol, tra cui l’attore di Hollywood George Clooney. Attualmente, la donna è impegnata con Georgian Cimpeanu e nonostante la differenza di età (lui 30 anni, mentre lei 45), la relazione sembra proseguire a gonfie vele.

In queste ore però, è emerso un vecchio flirt che in pochissimi si ricorderanno, ma che lo stesso Silvio Berlusconi approvò alla grande. Ma di chi si tratta? Scopriamolo subito assieme.

Il vecchio flirt della Canalis con il calciatore

Ebbene sì, tra le vecchie frequentazioni della Canalis troviamo anche il calciatore Reginaldo Fonseca. Il brasiliano e l’ex velina ebbero un breve periodo di frequentazione, super chiacchierato e finito spesso in prima pagina. Durante una recente intervista dello sportivo alla Gazzetta dello Sport, l’uomo ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, narrando anche alcuni aneddoti che lo hanno divertito. “Non ho rimpianti, mi sono divertito in campo e fuori. Ho giocato nel Parma e nella Fiorentina, pazienza se non sono arrivato al Milan o all’Inter”, ha rivelato l’uomo a cuore aperto.

Dopodiché, ha raccontato anche del suo assurdo incontro con l’ex Premier Silvio Berlusconi, recentemente venuto a mancare.

Le parole di Silvio Berlusconi

Quando poi il brasiliano arrivò a Monza, ebbe l’occasione di scambiare due parole con Silvio Berlusconi. Proprio in quel periodo, Reginaldo si stava frequentando con Elisabetta e l’ex Premier gli disse: “A lei piace godersi la vita, Reginaldo…” Il politico stava per caso cercando di metterlo in guardia dalla showgirl e dal suo stile di vita un po’ high maintenance? Subito dopo, Silvio si complimentò comunque con lui per essersi fidanzato con la bellissima Canalis. Durante un’intervista per Golssip.tv, il calciatore spiegò inoltre che fu proprio lei a fare il primo passo: “È stata lei a conquistare me… Siamo stati insieme quasi un anno e mezzo: dieci mesi di nascosto, incontrandoci in gran segreto a casa mia a Parma, e per altri sette al centro del gossip”.

Insomma, nessuno si sarebbe potuto aspettare questo strano aneddoto del passato di Silvio Berlusconi, e della sua avvertenza a Reginaldo sulla bellissima Elisabetta!