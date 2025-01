Fabio Fazio impietrito dopo il lutto improvviso, la dedica strappacuore di Luciana Littizzetto: “Ti vogliamo tanto bene”

L’addio commovente che ha emozionato gli italiani. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno mostrato tutto il loro affetto alla famiglia.

In queste ore, il conduttore Fabio Fazio ha vissuto un forte sconforto, e anche Luciana Littizzetto ha compiuto una dedica strappalacrime. L’addio improvviso ha commosso tutti gli italiani e nessuno se lo sarebbe potuto aspettare.

Ma ecco però nel dettaglio cosa è accaduto e perché Fazio è rimasto impietrito dopo la notizia.

Fabio Fazio e la sua trasmissione Che Tempo che Fa sono sicuramente amatissimi dagli italiani. Il programma sul Nove registra ogni settimana numeri di ascolto e di share importanti, con buona pace di “mamma Rai”, che l’ho ospitato per molti anni. Durante una delle ultime puntate, però, è accaduto però un triste avvenimento, che ha commosso tutti gli italiani e lo stesso presentatore. Non sono poi mancate le dediche sui social e per giorni non s’è sentito parlare d’altro.

La co-conduttrice Filippa Lagerback ha infatti subito una grave perdita, e la notizia ha commosso tutti quanti.

La grave perdita di Filippa Lagerback

Durante la puntata di domenica 19 gennaio, nel corso della diretta, Filippa Lagerback ha ricevuto una bruttissima notizia: sua madre era venuta a mancare proprio in quelle ore. Senza aspettare un secondo di più, la donna è volata in Svezia, per salutare sua madre per l’ultima volta e stare con le persone a lei care. I fan della donna le hanno immediatamente mandato moltissimi messaggi di supporto e affetto, e la stessa Luciana Littizzetto ha voluto dedicarle queste parole: “Questa notizia ci ha turbato tutti oggi pomeriggio. È mancata la mamma di Filippa e lei è volata di fretta in Svezia. La sua mamma è una persona fantastica, spiritosa e piena di energia, vita, allegria”.

Dopodiché, la stessa Filippa ha deciso di rompere il silenzio e dedicare delle bellissime parole alla sua mamma.

La dedica d’amore condivisa sui social

Filippa ha dunque pubblicato sul proprio profilo Instagram una dedica d’amore alla madre Margaretha Lind. “Mamma, è ‘la mamma che fa’ continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità”, ha scritto la conduttrice, continuando poi: “Sei sempre con noi. Grazie Mamma, solo cose belle”. Non sono poi mancati i commenti dei fan e delle persone che le vogliono bene, tra cui la stessa Littizzetto che ha voluto scriverle: “Ti vogliamo tanto bene”.

Filippa ha poi voluto ringraziare tutti quanti, per l’amore dimostratole in queste durissime ore. Non ci resta quindi che mandarle anche noi un forte abbraccio.