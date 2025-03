Tranvata sui denti per Tina Cipollari: Cosimo beccato a cena con la sexy rivale | Le immagini esclusive della cena clandestina

Caos sul trono di Tina Cipollari: Cosimo è stato pizzicato a cena con una donna bellissima, e attenzione: non era la nota opinionista. Ecco l’immagine che lo dimostra.

Tina Cipollari è un nome che echeggia spesso tra i corridoi di Cologno Monzese, in quanto è una dei pilastri di Uomini e Donne, insieme a Maria De Filippi e a Gianni Sperti. I suoi fan più fedeli la seguono da sempre, essendo lei passata dall’essere corteggiatrice allo status di tronista, poi opinionista e adesso di nuovo tronista.

Non è chiaro se il suo trono sia autentico o meno, ma l’idea di Maria diverte molto il pubblico, che sbircia con curiosità le performances sentimentali della Cipollari, la quale è costantemente impegnata a spulciare le varie dichiarazione dei redditi dei suoi spasimanti.

I suoi corteggiatori si sfidano a chi le fa regali più costosi, stupendola anche con viaggi e gite in Ferrari. A distanza di anni da quando la nostra Tina ha trovato l’amore a Uomini e Donne, i fan sono ora curiosi di sapere come finirà per lei.

Con Cosimo sembrava esserci un interesse, anche se per il momento il bacio non sarebbe ancora scattato, ma, soprattutto dopo quell’immagine compromettente, potrebbe non esserci mai. Ecco con chi è stato pizzicato l’istrionico pretendente.

Il trono di Tina Cipollari

Tra i vari corteggiatori visti nel trono di Tina Cipollari, sicuramente Cosimo Dadorante è uno dei preferiti del pubblico: con la sua simpatia contagiosa, infatti, egli si è fatto subito notare. Il cavaliere pare inoltre avere tutte le caratteristiche che la Cipollari aveva richiesto durante la sua presentazione: un conto in banca degno di nota, tra le varie caratteristiche.

Cosimo l’ha stupita con quel viaggio in Puglia per conoscere la sua famiglia, con un weekend romantico a Parigi e la prospettiva di un’altro viaggio a Madrid, per farle acquistare un costosissimo orologio. I fatti emersi poc’anzi, però, potrebbero ribaltare la situazione, come direbbe Alessandro Borghese con i suoi voti decisivi.

L’immagine compromettente su Cosimo

Tina Cipollari potrebbe presto prepararsi a un confronto diretto con Cosimo Dadorante, dopo quelle immagini compromettenti che l’hanno visto insieme ad un’altra donna, peraltro molto attraente, mentre si intratteneva a cena. A riportare lo scoop è stata Deianira Marzano, la quale ha mostrato delle immagini scattate da una sua informatrice, la quale ha rivelato: “Buongiorno, sabato sera 22 marzo, intorno alle 22:30 il corteggiatore di Tina Cipollari (Cosimo) era in compagnia di una signora a Sesto san Giovanni. Tra l’altro non era un locale così chic”.

I fan sono quindi in trepidazione, in quanto aspettano un confronto tra loro due, e sono curiosi di sapere come si giustificherà Cosimo a tal proposito. Sarà stata soltanto un’amica? Non ci resta che attendere le prossime registrazioni di Uomini e Donne per scoprirlo…