“Ho paura che inizi a dr*garsi”: allarme rosso su Fedez, emerge la telefonata segreta | Lo ha rivelato proprio lei

Nuovo allarme rosso per il rapper Fedez. Dopo la rottura con Chiara Ferragni è finito un’altra volta in grossi guai.

In questi ultimi giorni, il rapper Fedez è finito nuovamente al centro dell’attenzione. La motivazione? Il suo presunto utilizzo di stupefacenti, scenario ventilato da una persona a lui molto cara e vicina. O, almeno, lo era in passato.

Inutile dire che queste rivelazioni sono immediatamente divenute virali sui social e l’allarme rosso ha spaventato i fan del rapper.

Purtroppo, questo non è stato sicuramente un anno semplice per Federico Lucia, in arte Fedez. Dopo essersi lasciato con la Ferragni, il rapper è spesso finito al centro di vivaci polemiche per le sue decine di conquiste estive e le foto pubblicate in seguito dai paparazzi. Ciliegina sulla torta è stata poi la rivelazione di Fabrizio Corona, che avrebbe smascherato al 100% l’uomo. A detta del paparazzo, infatti, Federico avrebbe sempre avuto come amante Angelica Montini.

A settimane di distanza da questo folle retroscena, Fabrizio Corona ha aggiunto un dettaglio in più alla storia.

La chiamata con Angelica Montini

Proprio in queste ore, Corona ha deciso di pubblicare sul suo canale YouTube ‘Falsissimo’ una chiamata inedita con Angelica Montini. Il re dei gossip aveva promesso di farlo già da tempo, e gli appassionati di gossip non aspettavano altro. In merito alla chiamata di Corona con la ragazza, tutti quanti si sono soffermati su una frase abbastanza pesante pronunciata da lei stessa: “Ho paura che si stia iniziando a dr*gare, perché mi manda messaggi deliranti, non da persona sana, non sta bene”. Inutile dire che tutti i fan del rapper si sono immediatamente preoccupati, dopo queste affermazioni.

Fabrizio Corona, tuttavia, ha poi smentito questo dubbio di Angelica, spiegando quale sia, secondo la sua visione, il vero problema di Federico.

La lotta di Fedez con il suo disturbo ossessivo

Fabrizio Corona ha prontamente smentito durante la chiamata questo dubbio di Angelica: “Non si dr*ga, il suo problema è che ha un’ossessione compulsiva nei tuoi confronti, dovuta dal fatto che lui è una persona sola, piena di problemi, insicura”. A questo punto, si sente poi Angelica confermare questa teoria del paparazzo, e dire: “Mi scriveva compulsivamente dalla mattina alla sera, quindi ho deciso di lasciare Romi (il suo ex fidanzato, n.d.r.),ma mi sono allontanata anche da lui”. Inutile dire che le parole di Angelica sono immediatamente divenuti virali sui social: Corona ha piazzato l’ennesimo canestro.

Insomma, Federico non sta sicuramente vivendo un periodo semplice e la stessa Angelica si è mostrata preoccupata per lui.