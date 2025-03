Cuore infranto per Arisa, l’ex fidanzato vuota il sacco: “Era complicato stare insieme” | Amore al capolinea

Ecco svelato il motivo per cui Arisa e il suo ex fidanzato si sono lasciati, a parlare è stato proprio lui.

Era il 2008, quando una giovanissima cantante con gli occhiali dalla montatura vintage salì sul palco dell’Ariston, facendo cantare l’Italia con il brano epico Sincerità. Quell’anno il Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, lo vinse proprio lei.

Da quel momento in poi, Rosalba Pippa non si è più fermata, e quel grande sogno che aveva da sempre chiuso nel cassetto ha finalmente preso vita. Una fortuna che in pochi possono vantare, e così abbiamo iniziato a vederla sia sul palco che sul piccolo schermo in programmi diversi.

Arisa, oltre alle sue varie partecipazioni televisive (ad Amici, Ballando con le stelle, X Factor e così via), continua a fare quello che le riesce meglio, cioè cantare, con alcuni brani presenti nella sua discografia che resteranno per sempre. Un esempio recente è la ballad Canta ancora, colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, un dramma purtroppo basato su una storia vera.

Ad ogni modo, possiamo dire che Arisa sia fortunata sul lavoro, ma purtroppo un po’ meno in amore, essendo tornata nuovamente single. Ecco perché è finita tra loro: a rivelarlo il suo ex fidanzato.

Gli amori infranti di Arisa

Come dicevamo, Arisa è stata sfortunata in amore, in quanto le sue relazioni finora rese note si sono concluse tutte con un cuore infranto. Nessun happy ending per lei attualmente, ma è anche vero che l’amore arriva “mentre fai altri progetti”, per parafrasare la frase storica del brano di John Lennon, Beautiful Boy.

Ad ogni modo, le storie più importanti la nota cantante le ha avute con Giuseppe Anastasi, Lorenzo Zambelli, Andrea Di Carlo (con il quale si sarebbe dovuta anche sposare), Vito Coppola, conosciuto sul set di Ballando con le Stelle, arrivando poi a Walter Ricci. Cosa sarà successo tra loro?

Arisa è di nuovo single

Arisa è di nuovo single, e ad annunciarlo è stato proprio il suo ex fidanzato, il quale ha rivelato il motivo per cui il loro amore è giunto al capolinea. Come riportano da isaechia.it, il jazzista Walter Ricci ha deciso di affidare una dichiarazione al Corriere del Mezzogiorno: “Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine, ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente…”.

Il musicista ha poi rievocato quel colpo di fulmine, avvenuto in aeroporto a Palermo: “È scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca…“. Chissà se anche Arisa rilascerà una dichiarazione, o se semplicemente volterà pagina anche lei, cercando un nuovo amore… che le auguriamo possa essere duraturo, questa volta!