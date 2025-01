“Tra noi solo amicizia”: doccia fredda per Helena Prestes, il suo ritorno in casa inizia con una porta in faccia

Il ritorno di Helena Prestes all’interno della Casa è iniziato con una “porta in faccia”, ecco che cosa ha scoperto.

Con il Grande Fratello non si può mai stare tranquilli, in quanto ogni giorno c’è un colpo di scena dopo l’altro che lascia i telespettatori sempre senza parole.

Sono molteplici i litigi a cui abbiamo assistito, per non parlare dei vari triangoli, nuovi amori, amicizie nate e poi finite, uscite, provvedimenti disciplinari e così via. Si parla anche molto del rapporto altalenante tra Shaila e Lorenzo, aspramente criticati da un’ex concorrente di Temptation Island, Carlotta Dell’Isola.

La giovane ha rivelato il suo pensiero su Spolverato: “È una persona molto intelligente, molto scaltra, quindi cambia pelle in base al contesto. Non è preso da Shaila, ma da tutto l’insieme di cose. Non è innamorato…”, parlando anche in termini poco lusinghieri della gieffina.

Ma a ricevere una doccia fredda è stata anche Helena Prestes, la quale, dopo il rientro nella Casa, ha ricevuto una bella “porta in faccia”. Ecco che cosa ha scoperto.

Le parole di Zeudi ad Helena

Manca poco a una nuova puntata del Grande Fratello, e ci si aspetta veramente di tutto da come possiamo leggere dalle anticipazioni: nuovi ingressi, qualcuno che potrebbe dire addio a prescindere dalla decisione del televoto e qualcun altro verso il Gran Hermano, e molto altro ancora.

In attesa di scoprire cosa succederà, volevamo concentrarci sul ritorno nella Casa di Helena Prestes, che ha portato non poche novità. In primis, il confronto tra lei e Zeudi Di Palma, la quale le ha parlato senza troppi giri di parole: “Io ti vedo proiettata verso Javi come è giusto che sia, io credo che ci sia un’amicizia tra voi, ma credo anche che ci sia un’attrazione fisica da parte tua, e non penso che ci sia lo stesso nei miei riguardi. Ho imparato a conoscerti molto bene e non penso di sbagliarmi…”, come riportano da isaechia.it.

Nuova rivelazione shock per Helena Prestes

Helena Prestes è da poco rientrata nella Casa del Grande Fratello grazie al ripescaggio, e ha già ricevuto quella che viene definita “una doccia fredda”. Dopo essersi confrontata con Zeudi Di Palma e di quello che entrambe provano l’una per l’altra, è arrivato anche il confronto con la gieffina e Javier Martinez, visto che tra di loro c’è una sorta di triangolo non ancora ben definito.

Helena ha così confessato a Javier di provare dei sentimenti per lui, anche se sa che tra loro c’è solo una profonda amicizia. A queste parole, Martinez ha così risposto un po’ sorpreso, come possiamo leggere da isaechia.it: “Tra noi c’è solo amicizia, te l’ho detto un sacco di volte… Tu per me sei molto importante qui dentro, ma ti conosco, Zeudi non la conosco, quindi con lei potrebbe diventare un’amicizia o altro, non lo so…”. Come finirà questa storia?