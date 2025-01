Sonia Bruganelli sul piede di guerra, scontro tra gatte tra le due ex di Bonolis | Amicizia finita: ora volano gli stracci

Sonia Bruganelli contro l’ex di Paolo Bonolis. La guerra mediatica è il chiaro segnale che la loro amicizia è ormai finita?

Sonia Bruganelli è tornata a far parlare di sé a seguito di alcune storie su Instagram pubblicate in questi giorni. La donna avrebbe infatti innescato uno scontro mediatico con l’ex di Paolo Bonolis e non sembra essere disposta ad un chiarimento.

Ma cosa è accaduto? E perché la donna è tornata sul piede di guerra? Scopriamolo subito assieme.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono ormai lasciati da diversi mesi a questa parte. La donna è stata recentemente associata al ballerino di latino Angelo Madonia ma, nonostante ciò, continua ad avere un bellissimo rapporto col conduttore. L’amore che li ha legati per tutto questo tempo e i loro figli avrebbero infatti permesso agli ex coniugi d’oro della TV di restare comunque degli ottimi amici e colleghi.

Eppure, proprio in queste ore, qualcuno ha deciso di parlare dell’ormai ex coppia e, questo qualcuno, sarebbe proprio la fidanzata storica del conduttore.

Le parole dell’ex di Paolo Bonolis

In molti si ricorderanno alla perfezione di quando Paolo Bonolis era felicemente impegnato con Laura Freddi. Nonostante la diffidenza iniziale, tra Laura e Sonia c’è sempre stato rispetto reciproco e addirittura una presunta amicizia. In queste ore, però, la Freddi ha deciso di dire la sua sulla fine del matrimonio di Paolo e la Bruganelli, durante una delle puntate di Storie di Donne al Bivio. Le sue parole sono state: “L’unica cosa che mi interessa è vederlo tornare a sorridere. È un uomo buono e ama la famiglia, spero che tutto venga chiarito presto”.

Sebbene Laura abbia glissato sulle provocazioni di Monica Setta, che l’aveva interpellata in merito ai presunti tradimenti di Bruganelli ai danni di Bonolis, la replica di Sonia non è tardata ad arrivare e, inutile dirlo, non sembra aver apprezzato quest’uscita della showgirl.

Le frecciatine sui social di Sonia

Poco dopo l’intervista di Laura, Sonia ha deciso di pubblicare sulle proprie storie Instagram una frecciatina alla donna. Come riportato da Isa & Chia, l’ex opinionista del GF ha ripubblicato una parte dell’intervista, e ha aggiunto: “Menomale… Avevo paura non potessi più parlare di noi…”. Dopodiché, ha pubblicato un’altra storia, con un’immagine della puntata di Storie di Donne al Bivio e due emoji ironiche: una con il pollice in su e una con l’applauso. A quanto pare, l’amicizia tra Sonia e Laura sembra attualmente essere giunta al capolinea.

Non ci resta quindi che vedere se in questi giorni arriverà una nuova replica di Laura Freddi a Sonia Bruganelli.