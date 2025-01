Lorenzo Spolverato, il passato bussa (di nuovo) alla porta: “Sciacquati la bocca!” | Stroncata la love story del GF

Lorenzo Spolverato e quel passato che non vuole lasciarlo, ecco che cos’è stato riferito in merito alla sua love story al Grande Fratello.

Non è solo il nome di Lorenzo Spolverato ad essere spesso nominato in questa edizione del Grande Fratello, ma anche quello di Shaila Gatta, con la quale sta portando avanti una relazione non ancora ben definita, e caratterizzata da alti e bassi.

Li abbiamo visti amarsi, litigare, riavvicinarsi, litigare di nuovo… Insomma, sono in molti a chiedersi se fuori dalla Casa più spiata di sempre tra di loro possa esserci veramente un happy ending. Questo è ancora presto per dirlo, conviene quindi seguirli adesso che sono dentro al reality di Canale 5.

Naturalmente, non solo loro fanno chiacchierare il popolo del web, in quanto anche il curioso triangolo composto da Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma ha generato i classici fandom in rete.

Ma per quanto ogni gieffino stia facendo chiacchierare per qualche frase, atteggiamento o per il proprio passato, è Lorenzo a essere stato “nominato”, non in confessionale, ma da una vecchia conoscenza che ha voluto dire la sua in merito alla sua attuale love story. Ecco che cos’è emerso.

Una puntata al cardiopalma al Grande Fratello

Prima di parlare di Lorenzo Spolverato, volevamo farvi una sorta di riassunto di quello che è successo nella puntata da poco trasmessa del Grande Fratello. Abbiamo assistito a notevoli colpi di scena, di cui ancora la rete sta parlando. Sicuramente, l’eliminazione di Luca Calvani ha diviso l’opinione pubblica, anche se lui pare essere soddisfatto: “È il momento giusto, avevo detto tutto e francamente non avevo più ricette!”.

Si passa poi alle new entry Mattia Fumagalli e Federico Chimirri, i quali hanno raggiunto una big molto conosciuta, parliamo di Maria Teresa Ruta, aiutandola a finire di pulire il Tugurio. Tra i vari momenti, in molti hanno apprezzato anche l’arrivo di Jasmine Carrisi, la quale ha voluto sostenere zia Amanda con le sue parole incoraggianti e affettuose.

Il passato torna a far visita a Lorenzo Spolverato

Come mai il passato è tornato a bussare nella vita di Lorenzo Spolverato? Semplice, perché di recente l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola ha voluto dire la sua a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli. Per chi non lo sapesse, Carlotta conobbe Lorenzo a Temptation Island in veste di tentatore e, da quello che rivela, la sua personalità era totalmente differente: “Non posso definirlo un amico, è un conoscente, però a me era sembrata una bella persona. Ho avuto modo di frequentarlo, quindi posso dire la mia. L’ho lasciato che era un cucciolone, adesso me lo ritrovo che… non lo so che è successo…“.

Inoltre, come possiamo leggere da isaechia.it, la Dell’isola ha parlato anche del rapporto di Lorenzo con Shaila Gatta: “Non è innamorato”, mentre della Gatta ne critica aspramente la frase che quest’ultima ha riservato a Stefania Orlando e al suo divorzio durante l’ultima puntata: “Ma come si permette? Io sono rimasta allibita quando l’ho sentita pronunciare quelle parole. Ma amore mio, sciacquati la bocca! Di una bassezza infinita quella battuta…“. Voi che ne pensate?