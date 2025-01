Tina Cipollari pronta al Trono, l’avance clamorosa al bello e ricchissimo dei social: “Se passa a Uomini e Donne…”

Tina Cipollari è pronta a tornare sul Trono e ha già le idee molto chiare su chi potrebbe essere il suo bello e ricchissimo spasimante.

Tina Cipollari è una delle colonne portanti di Uomini e Donne, e insieme a Maria De Filippi e Gianni Sperti forma sicuramente la triade che porta avanti il dating di Mediaset da decenni, suscitando sempre molto scalpore.

Tina ha provato sia il ruolo di corteggiatrice che di tronista, fino ad arrivare a quello attuale di opinionista. Nel corso degli anni, la Cipollari ha vissuto alti e bassi nella sua vita sentimentale e, nonostante la fine del suo matrimonio, ora può contare sull’affetto dei suoi amati figli.

Nonostante tutto, però, anche Tina pare essersi stufata della sua vita da single, motivo per cui sarebbe finalmente pronta a risalire di nuovo sul Trono dopo tanti anni.

Ne vedremo sicuramente delle belle con Tina, eppure lei pare che le idee le abbia ben chiare sul proprio uomo ideale: il bello e ricchissimo dei social. Ecco di chi parliamo.

Tina Cipollari e il ritorno sul Trono

Tina Cipollari l’ha dichiarato al settimanale Chi: “Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola…”, rivelando poi: “deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent’anni non mi interessa…”.

Dopo questa sua dichiarazione molti si sono chiesti se Giorgio Manetti possa quindi tornare in veste di corteggiatore della Cipollari. A tale domanda, l’ex Gabbiano ha dichiarato: “Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente, ma in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina, e neanche un’altra dama…”. E allora, su chi avrà puntato gli occhi l’incontenibile Tina?

L’anima gemella di Tina

Sta per iniziare una nuova fase a Uomini e Donne, con i fan in trepidazione per quel ritorno tanto atteso di Tina Cipollari sul Trono per cercare l’anima gemella. In merito al suo uomo ideale, l’opinionista ha espresso il proprio apprezzamento in merito a Elon Musk, il bello e ricchissimo dei social, che potrebbe essere il suo tipo: “Beh, oddio, magari se passa a Uomini e Donne…“, ha detto ironicamente, chiarendo poi: “Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora ciaone…”.

Inoltre ha poi chiarito: “Cerco un marito. E non uno che mi mantenga, ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia, anche travestiti da ricchi…”,. Chissà se il dating di Maria De Filippi le porterà bene, questa volta…