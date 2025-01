Paola Barale e Raz Degan, ad anni dalla rottura l’attore vomita la sua verità: “Paola è e sarà sempre una p…” | Che botta

Dopo anni dalla rottura, Paola Barale e Raz Degan sono tornati al centro dell’attenzione. La verità ha spiazzato i fan.

Paola Barale e Raz Degan sono senza ombra di dubbio una delle coppie più storiche dello spettacolo. Dopo diversi anni e nonostante le loro strade si siano separate da tempo, i due sono tornati sotto ai riflettori. La verità è emersa proprio in queste ore e la cosa ha lasciato senza parole i fan.

Ecco però cosa è successo e qual è stata la frecciatina che ha attirato l’attenzione di tutti quanti.

In molti si ricorderanno alla perfezione di quando Paola Barale e Raz Degan erano una coppia chiacchieratissima. In queste ore, l’uomo è tornato sotto ai riflettori grazie alla nuova stagione di Un passo dal Cielo su Rai 1. Questa volta, però, non è stato solamente il suo ruolo da attore a fruttargli visibilità. In una delle sue interviste, Degan è tornato a parlare nuovamente della sua vecchia fiamma.

Le sue parole sono poi divenute virali sui social e per giorni non s’è parlato d’altro. Ma ecco perché.

L’intervista a cuore aperto di Raz Degan

Come riportato da DG Glamour, Raz Degan è stato recentemente intervistato dal settimanale F, ed ha parlato a cuore aperto di temi personali, della sua carriera e di alcuni amori passati. Dopo anni passati lontani dai riflettori, Raz ha finalmente avuto la sua “rivincita” e ha deciso di tornare a popolare il piccolo schermo. “Mi sono ritrovato nel mio personaggio. Stephen Anderssen è un uomo che ha girato il pianeta, scalato le vette più alte e sogna di salvare il mondo studiando i ghiacciai”, ha spiegato. Dopodiché, ha raccontato delle sue esperienze passate coi reality, le più difficili a detta sua, ma che gli hanno comunque permesso di crescere.

Ad un certo punto, Raz ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha parlato nuovamente di Paola Barale.

La frecciatina a Paola Barale

Durante una passata intervista con Francesca Fialdini, Raz aveva spiegato di volere ancora molto bene a Paola e di non poter cancellare i bellissimi momenti passati al suo fianco. “Paola sarà sempre una parte importante della mia vita: nessuno può togliermi quei ricordi. E poi, in fondo, è anche la persona che mi ha permesso di mettere le radici nel vostro Paese”, aveva spiegato. E ancora oggi, l’uomo continua a nutrire profondo rispetto nei confronti della donna, nonostante sia felicemente fidanzato con la sua dolce metà Cindy.

Insomma, anche se tra i due non c’è stato un lieto fine, per fortuna continuano a volersi un grandissimo bene!