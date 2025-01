Fedez, la diabolica vendetta verso Chiara Ferragni è di una crudeltà rara | Lo farà proprio sul palco di Sanremo

Cosa vuol dire che Fedez ha in mente una diabolica vendetta verso Chiara Ferragni al Festival di Sanremo? Cerchiamo di scoprirlo.

È strano come due nomi tanto conosciuti possano generare sentimenti così contrastanti nel giro di pochi mesi. Se in passato, quando leggevamo di Fedez e Chiara Ferragni, il fulcro era quasi sempre il loro amore (o le loro storie social e ancora le vacanze insieme ai figli), oggi l’interesse del pubblico si è orientato su altri aspetti.

Si parla infatti di divorzio, dei volti oscurati di Leone e Vittoria, dei litigi, della loro nuova vita e così via. Alcuni followers sperano ancora di rivederli insieme ma, almeno per il momento, questo scenario appare improbabile, visto che ognuno sembra aver voltato pagina.

Di cose ne sono successe dopo la notizia di Fedez che aveva fatto le valigie, e raramente un divorzio ha monopolizzato la curiosità degli utenti in rete quanto il loro.

Questa scia dissapori e recriminazioni pare non essere ancora terminata. Infatti, in queste ore si parla di Federico e di quella diabolica vendetta verso Chiara Ferragni che ha lasciato tutti senza parole. Succederà tutto a Sanremo?

Chiara Ferragni e il Festival di Sanremo

Per la serie “gli anni passano ma il Festival di Sanremo no“, in molti, dopo aver letto questa notizia di pochi giorni fa, sono tornati indietro con la mente al 2023, anno del debutto dell’influencer sul palco dell’Ariston, insieme ad Amadeus e a Gianni Morandi.

In quell’anno è successo un po’ di tutto, dallo slogan “Pensati Libera“, ai vari vestiti provocatori di Chiara, fino ad arrivare al tanto chiacchierato bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Fu un periodo particolare, e che ha segnato i due ex coniugi, i quali hanno poi rievocato la questione anche nello show The Ferragnez. E adesso sembra che Sanremo 2025 possa diventare un nuovo terreno di scontro per l’ex coppia più seguita d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Fedez e il suo ritorno a Sanremo

Cosa vuol dire che Fedez ha in mente una diabolica vendetta verso Chiara Ferragni per questo Sanremo 2025? Ebbene, secondo le indiscrezioni rilasciate dal giornalista Gabriele Parpiglia e riportate da mondotv24.it, pare che il rapper nella serata cover abbia deciso di duettare insieme a Marco Masini, portando il suo celebre brano Bella Stronza.

Se così fosse, in molti hanno ipotizzato che il brano possa essere una chiara frecciata alla sua ex moglie e ovviamente in queste ore è scoppiata la polemica e che ha diviso il popolo del web. Come ha poi proseguito il giornalista: “Se smentiscono, è perché li abbiamo anticipati”. Cosa succederà veramente durante la kermesse canora? Sarà vera questa indiscrezione?