The Couple, caos nella casa del reality: “C’è puzza di fogna” | Il commento sull’igiene lascia davvero di stucco

I concorrenti di The Couple hanno rilasciato una dichiarazione molto forte sugli ex gieffini e sulla loro igiene personale. Ecco che cos’è emerso.

Dopo aver salutato il Grande Fratello e i suoi (ormai) ex gieffini, il pubblico appassionato di reality ne ha accolto un altro, completamente nuovo.

Parliamo di The Couple – Una vittoria per due, la cui messa in onda ha regalato un caloroso bentornato a Ilary Blasi, il cui nome mancava da parecchio dal palinsesto Mediaset. Qui la vedremo in diretta ogni lunedì sera su Canale 5 insieme a Francesca Barra e Luca Tommassini in veste di opinionisti.

Otto coppie, legate da amicizia, legami sentimentali o familiari, si sfideranno con sfide di abilità fisiche e mentali, cercando di arrivare alla fine del reality. La coppia che resterà in gara vincerà il montepremi da un milione di euro.

Il reality della Blasi è appena iniziato e già nascono le prime polemiche. In particolare, il commento sull’igiene degli ex gieffini, i precedenti occupanti della Casa, non è passato inosservato.

Caos per le parole di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

A The Couple – Una vittoria per due, sono otto le coppie entrate nella rinnovata location (non chiamatela Casa), ma a far discutere in queste ore è la rivelazione di una di loro. Parliamo del duo composto da Manila Nazzaro e Stefano Oradei, i quali, sottoposti al gioco della verità, hanno rilasciato diverse indiscrezioni in merito alla loro relazione. Ma è stata una particolare risposta a metterli sotto i riflettori, in quanto entrambi hanno dichiarato che la loro prima volta è stata il 4 gennaio 2023.

Il commento dell’ex della Nazzaro, Lorenzo Amoruso, non è tardato ad arrivare: “Il sito di Verissimo riporta le parole di Manila: ‘Non ho mai tradito Lorenzo, ci siamo lasciati a gennaio, la relazione con Stefano è iniziata a marzo’. Ma se ieri nel gioco delle domande avete rivelato che a gennaio vi siete detti il primo ti amo a casa sua nel suo letto…”.

Le dichiarazioni dei concorrenti di The Couple

Oltre al caos scoppiato tra Nazzaro, Oradei e Amoruso, ci sono state altre dichiarazioni che hanno diviso l’opinione pubblica. Ecco che cosa hanno spifferato alcuni concorrenti di The Couple – Una vittoria per due in merito agli ex gieffini. Come leggiamo su biccy.it, è stata una conversazione tra le sorelle Boccoli ad aver aperto la polemica social.

Mentre Brigitta, Benedicta e Antonino Spinalbese erano in cucina, la prima ha dichiarato: “Lo sentite vero? Ma qui c’è un cattivo odore. Ma è odore di fogna!“. A risponderle è stata sua sorella: “Eh vabbè è normale, quelli sono stati sei mesi qui dentro, era lo stesso posto”. Brigitta ha poi replicato: “Sì ma lo sapevo, ma si vede, infatti questa cucina è vecchia. Guarda qui questo… e guarda lì la piastra”. A cercare di smorzare la tensione, Antonino: “Vabbè normale, comunque in salone non c’è questa puzza, è solo qui, ma andrà via”.