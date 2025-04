Alessia Marcuzzi in imbarazzo per Diletta Leotta: “Gli metteva il c*lo in faccia” | La confessione senza filtri è una bomba in diretta

Alessia Marcuzzi e la rivelazione scottante su Diletta Leotta. Le parole della donna hanno gelato tutto il pubblico in studio.

In queste ore, Alessia Marcuzzi e il suo programma ‘Obbligo o verità’ sono finiti nel mirino del web. La motivazione? La confessione scottante su Diletta Leotta e la gelosia provata nei suoi confronti.

Inutile dire che le parole sono immediatamente divenute virali in rete, e la donna ha lanciato una vera e propria bomba in diretta tv.

Alessia Marcuzzi è una grandissima conduttrice della nostra Nazione che, negli ultimi tempi, è impegnata con la trasmissione ‘Obbligo o verità’. Durante ogni puntata vengono invitati degli ospiti che rivelano degli aneddoti scottanti del proprio passato. Proprio uno di questi, durante l’ultima puntata, ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa e attaccare duramente Diletta Leotta.

Sembrerebbe infatti che la bellissima giornalista abbia fatto ingelosire qualcuno a causa delle sue forme prorompenti… Ma di chi si tratta?

Eleonora Abbagnato contro la giornalista

Ebbene sì, ad avere un po’ di risentimento nei confronti di Diletta è proprio Eleonora Abbagnato, famosa ballerina. Ospite a ‘Obbligo o verità’, Alessia le ha domandato se lei e il suo compagno Federico Balzaretti abbiano mai avuto una discussione significativa. Dopo un breve istante di riflessione, Eleonora ha raccontato un aneddoto che ha spiazzato tutti quanti: “Di gelosia? Sì… mia. Quando lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa”. Quando poi la Marcuzzi le ha chiesto se Eleonora abbia mai manifestato la sua gelosia, lei ha aggiunto divertita: “Imitazioni, scenate… Beh gli metteva il c*lo in faccia, scusa eh! Io non ho le sue forme, purtroppo”

Quando poi la conduttrice ha realizzato a chi si riferisse la sua ospite, la sua reazione è stata a dir poco clamorosa.

L’incredulità di Alessia Marcuzzi

Alessia ha quindi immediatamente capito di chi si trattasse. “Ma Diletta Leotta?”, le ha chiesto incredula, per poi aggiungere: “È lei o no? Anzi non andiamo avanti, perché la conosco pure a Diletta”. Tuttavia Eleonora non ha smentito e il suo silenzio è valso più di mille parole!

Insomma, anche l’elegante ballerina Eleonora Abbagnato prova gelosia per suo marito, e Diletta Leotta ha messo a dura prova i suoi nervi saldi…