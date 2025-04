Incontenibile Mara Venier, l’insulto a Simona Ventura in diretta nazionale: “… due cogl*one”

Mara Venier è tornata a parlare di Simona Ventura dopo il litigio avvenuto in passato. L’insulto in diretta gela anche Caterina Balivo.

Mara Venier e Simona Ventura sono indubbiamente due colonne portanti della televisione italiana. In queste ore, le due donne sono finite al centro dell’attenzione a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dalla madrina di Domenica In.

Ma cosa è accaduto? E perché le parole della conduttrice sono finite al centro dell’attenzione? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Mara Venier e Simona Ventura sono state amiche, oltre che colleghe, per moltissimi anni. Tuttavia, tra le due accadde in passato un’incomprensione, e per diverso tempo hanno deciso di separare le loro strade. Per fortuna, però, dopo il brutto litigio le conduttrici sono tornate ad essere in buoni rapporti e si sono lasciate l’astio alle spalle.

Per il compleanno di Simona, Zia Mara le ha voluto mandare un messaggio in diretta nazionale che ha colpito tutti i telespettatori.

Le parole di Mara Venier sulla conduttrice

La Ventura ha deciso di festeggiare i suoi primi sessant’anni con Caterina Balivo a La Volta Buona. Dopo gli auguri da parte di tutto lo studio della trasmissione, la donna ha poi ricevuto un messaggio speciale dalla sua grande amica Mara Venier. “Auguri Simona! Siamo state due c*glione a non frequentarci per diversi anni”. Dopodiché, la padrona di Domenica In ha spiegato che è stato proprio grazie a Giovanni Terzi (il marito di Simona) se le due si sono riappacificate.

Ad un certo punto, l’ospite Enzo Miccio ha voluto raccontare un aneddoto divertente sul matrimonio di Giovanni e Simona.

L’assurdo retroscena sul matrimonio di Simona Ventura

Qualche mese fa, il matrimonio della Ventura e di Terzi è finito in prima pagina, a causa delle centinaia di ospiti invitati e per la cerimonia, fatta in grande. Dopo la simpatica provocazione di Zia Mara a Simona Ventura, Enzo Miccio ha raccontato divertito: “È stato complicato organizzare il loro matrimonio, anche se è stato bello..” Come riportato da Lanostratv.it, l’organizzatore di eventi ha poi aggiunto: “Mi hanno giocato pure un brutto scherzo.. Giovanni voleva sposarsi allo stadio San Siro.. Me l’ha detto a pochi giorni dall’evento..” Inutile dire che l’ammissione ha fatto scoppiare a ridere tutti quanti, anche la festeggiata Simona Ventura.

Insomma, per fortuna tra Simona e Mara si sono calmate le acque e la loro amicizia è più solida che mai!