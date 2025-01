TFR, questo errore molto comune ti costa 30mila euro | Altro che fondo pensione, così ti massacrano di tasse

Attenzione al tuo TFR. Commettendo questo errore potresti perdere 30mila euro. Non sottovalutare più la questione.

Il Trattamento di Fine Rapporto è sicuramente una liquidazione tanto attesa dai lavoratori italiani. Si tratta di una somma di denaro spesso ingente, e che il soggetto riceverà alla fine del proprio contratto lavorativo. Quello che però non tutti sanno, è che esiste un dettaglio che potrebbe farti perdere ben 30mila euro.

Ma di cosa si tratta? E perché dovresti cominciare a prestarvi la massima attenzione? Scopriamolo subito assieme.

Sai che ogni anno, con il TFR, puoi risparmiare ben 30mila euro? Eppure, gran parte dei lavoratori italiani continuano a commettere questo errore. Se anche tu sei tra queste persone, stai praticamente regalando i tuoi soldi a qualcun altro. Inutile dire che, leggendo questo articolo, potrai finalmente prendere maggiore consapevolezza con il tuo TFR e non farti ‘fregare più’.

Ecco dunque nel dettaglio tutto quello che dovresti sapere sul Trattamento di Fine Rapporto.

Attenzione a non lasciare il TFR in azienda

Ebbene sì, uno degli errori più comuni quando si tratta del TFR è lasciarlo in azienda. Ma in senso? Secondo i dati COVIP 2023, sembrerebbe che solo il 25% dei laboratori destini il proprio Trattamento di Fine Rapporto ai fondi pensione. Al contrario, una buona fetta dei lavoratori ha bloccato questa somma di denaro nelle casse della propria azienda. Visto che però si tratta di una cifra importante (circa il 6.91% del tuo stipendio annuo) è bene che tu decida attentamente dove farla andare. Scegliendo di investirla in un fondo pensione, potresti risparmiare sulle tasse. Basti pensare che in azienda, il TFR è tassato con un’aliquota che varia dal 23% al 40%. Al contrario, in un fondo pensione l’aliquota massima sarà del 15%.

Ma quanto effettivamente potresti risparmiare facendo questa scelta? Eccotelo spiegato subito.

Quanto risparmierai con un fondo pensione

In questa maniera, con 100mila euro di TFR accumulati durante la carriera, potrai risparmiare fino a 30.000 euro in tasse, semplicemente scegliendo il fondo pensione. Questo è solo uno dei tanti motivi per cui prendere in considerazione questa soluzione, e non quella in azienda. Come se non bastasse, il TFR investito in un fondo pensione crescerà con gli interessi e ti fornirà una pensione integrativa quando deciderai di ritirarti. Nonostante ciò, molti italiani ignorano tutti questi vantaggi e continuano a fare un danno al proprio TFR.

Insomma, non aspettare un secondo di più e non lasciare il tuo TFR in azienda. Potrai dire addio alle tasse!