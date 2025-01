Noci nell’acqua bollente, se le provi una volta le mangerai solo così: l’effetto sul tuo corpo è incredibile, e sono buonissime

Prima di mangiare le noci vanno messe nell’acqua bollente, dopo averle provate, sentirete la differenza. Gli effetti benefici sul vostro corpo sono molteplici.

Le noci, per chi non lo sapesse, sono i semi che nascono dalle piante facenti parte della specie dei Juglans, il cui utilizzo nella nostra epoca è enorme. Si passa dalla versione spalmabile o in tavolette, fino al loro utilizzo integro per preparare dolci ma anche piatti tipici, come per esempio il pesto di noci per la pasta.

Le ricette per l’utilizzo di questa frutta secca sono svariate, tant’è che potreste creare, seguendo molte ricette anche degli chef stellati, un intero pasto, proprio a tema noci. Inoltre, il loro consumo, seguendo la dose consigliata giornaliera, ha benefici molto importanti.

Come rivelano da Humanitas, infatti, il loro utilizzo costante regala all’organismo proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, per non parlare dei benefici a livello cardiovascolare. Ma i loro aiuti non finiscono qui, in quanto si parla anche di controllo del diabete di tipo 2, della prevenzione di alcune forme tumorali, del miglioramento della qualità del sonno e così via.

Proprio per tutti questi aspetti positivi, oggi vogliamo riportarvi un consiglio che potrebbe aiutarvi, in quanto le noci prima di mangiarle dovreste metterle in acqua bollente. L’effetto sul vostro corpo sarà incredibile.

I pro e i contro dell’assunzione regolare delle noci

Come vi abbiamo anticipato, i benefici di un’assunzione regolare di noci al giorno sono molteplici. Vi basta fare una ricerca online per trovarli tutti; ad ogni modo ricordatevi che non bisogna mai eccedere con le dosi, in quanto la quantità ideale suggerita dagli esperti è di non più di 30 grammi al giorno, ovvero circa 5-6 noci di medie dimensioni.

Ovviamente, va ricordato anche che le noci non devono essere considerate come un sostituto di qualunque terapia vi sia stata assegnata dal medico, e inoltre in caso di allergia dovrete fare molta attenzione ai cibi che potrebbero contenerne anche solo una piccola traccia. Infine, come rivelano da Humanitas, l’assunzione di questa frutta secca dovrebbe essere sconsigliata a chi segue una terapia per l’ipotiroidismo, in quanto pare faccia interferenza con l’assunzione dei farmaci generalmente prescritti.

Come mangiare le noci

A prescindere da chi può o non può mangiare le noci, prima di ingerirle dovreste provare a immergerle in acqua bollente, in quanto i benefici per il vostro corpo saranno maggiori. Come rivelano da rimedio-naturale.it, l’immersione delle stesse senza guscio in acqua calda porterebbe questi benefici:

In primis, elimina le sostanze amare e le rende più digeribili ;

e le rende più ; Aumenta l’assorbimento di tutti i nutrienti presenti al suo interno;

Migliora il sapore e le rende uno snack ancora più appetibile.

Immergetele quindi per 5 minuti, e fateci sapere se notate la differenza.