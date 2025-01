“Guadagno 38 euro l’ora al supermercato”: paga da record per riempire gli scaffali, chi abita qui ha fatto bingo

Credi che il lavoro al supermercato sia sottopagato? Ti sei sempre sbagliato di grosso. Puoi arrivare a guadagnare 38€ l’ora.

Desideri anche tu un lavoro serio, ben retribuito e non troppo impegnativo? Forse dovresti continuare a leggere questo articolo. Proprio in queste ore, infatti, è divenuta virale la rivelazione di un dipendente di un noto supermercato. Il ragazzo guadagna 38€ l’ora e non potrebbe essere più soddisfatto di così.

Ma ecco nel dettaglio le parole del dipendente e perché dovresti pensare anche tu di lavorare in un discount.

Purtroppo si sa, oggigiorno non è poi così semplice riuscire a trovare un lavoro ben retribuito. Il più delle volte vengono proposti contratti assurdi, in cui il lavoro e la fatica non vengono poi compensati con uno stipendio equo. Se anche tu sei alla ricerca disperata di un buon mestiere, forse dovresti rivalutare l’ipotesi di lavorare in un supermercato. Proprio in queste ore è infatti divenuto virale il video di un dipendente, il quale ha rivelato la sua paga da urlo.

Ma ecco nel dettaglio quanto potresti arrivare a guadagnare facendo questo lavoro. Potresti finalmente dormire sogni tranquilli.

Quanto guadagna un dipendente di un supermercato

Se anche tu sei uno studente universitario e hai qualche difficoltà economica, potrebbe esistere il lavoro perfetto per te. Lo ha affermato un giovane austriaco di Toowong, un sobborgo di Brisbane, il quale ha trovato la soluzione per risolvere questo problema. Il ragazzo è infatti uno scaffalista presso il supermercato Coles e guadagna una cifra veramente sorprendente: ben 40 dollari (circa 38€) all’ora. Una cifra decisamente sopra la media, e che farebbe venire l’acquolina in bocca a chiunque. Grazie infatti a tre turni settimanali, il giovane riesce a guadagnare circa 600 dollari. Che corrispondono a 2.400 euro al mese!

Le parole del ragazzo hanno poi fatto il giro del web e, inutile dirlo, moltissimi studenti hanno cominciato a mandare il proprio curriculum nei vari supermercati della zona.

Le parole del giovane divenute virali sui social

Il giovane è stato fermato per una breve intervista in strada, caricata poi dal profilo TikTok @Getahead.app. “Guadagno 40 dollari l’ora lavorando al supermercato.. La paga è davvero buona per il tipo di lavoro, che richiede poche competenze”, ha esordito il ragazzo. Per poi spiegare: “È un’attività automatica: metti le cuffie, ascolti la musica e riempi gli scaffali di Coca-Cola”. Come se non bastasse, il giovane ha spiegato che l’azienda prevede un incremento del 50% per i turni serali, dalle 18:00 alle 23:00 e addirittura del 75% per i turni domenicali.

Insomma, se anche tu desideri un guadagno simile, forse dovresti prendere in considerazione di prendere un volo solo andata per l’Australia!