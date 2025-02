Terremoto in Rai, rimosso senza appello dallo storico format: “Non lavorerai più” | Dopo la diretta si scatena la buferra

Cos’è successo in Rai che ha portato quel terremoto mediatico dopo la diretta dello storico format?

Come succede praticamente con ogni Festival di Sanremo, nei giorni seguenti la fine della kermesse canora si parla intensamente dei fatti clou che hanno caratterizzato l’evento. Si chiacchiera sull’operato del conduttore, sui vari look dei co-conduttori, sui cantanti e le loro canzoni, gli ospiti e così via.

Arrivando poi ai momenti che hanno generato più scalpore: l’anno scorso l’abbiamo visto con il caso di John Travolta, quest’anno sono molteplici, passando dagli occhi alieni di Fedez, alla polemica di Tony Effe sugli accessori negati, per citarne un paio.

Oltre a questo, si discute sui social anche di quei rumors che ruotano attorno agli artisti, come il mistero di Elodie e dell’abito strappato, smentito categoricamente dalla diretta interessata a Domenica In.

Sicuramente in queste ore c’è anche un altro evento che ha diviso l’opinione pubblica, e riguarda il caos emerso nello storico format della Rai che ha scatenalo la bufera. Ecco di cosa parliamo.

Terremoto in Rai

Prima di rivelare esattamente cosa sia successo, dobbiamo fare un passo indietro. Abbiamo da poco assistito a uno storico programma, condotto da colei che è considerata la Zia d’Italia, Mara Venier, che ha intervistato i cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2025. Qui ovviamente i personaggi sono sottoposti a diverse domande da parte dei giornalisti ospiti dello show. Capita di sovente, però, che domande taglienti vengano sottoposte agli artisti, i quali reagiscono in maniera diversa l’uno dall’altro.

L’abbiamo visto con Elodie, la quale è sbottata in diretta, e poi con un’altra artista, la quale è scoppiata in lacrime dopo aver udito queste parole: “Sei ultima dopo Marcella Bella, con lo 0,32%”. Il pubblico è insorto e da giorni leggiamo svariate opinioni in merito a questo botta e risposta. Avete capito di chi parliamo?

Pensa far piangere una ragazza, dopo una settimana fantastica, solo perché sei un pezzo di merda. Arriverà il giorno in cui non lavorerai più. #Sanremo2025 #DomenicaIn pic.twitter.com/z8I6kGxQ9X — ok.nonrespiro 💐 (@oknonrespiro) February 16, 2025

Bufera su Domenica in

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, con quel terremoto in Rai che ha fatto scoppiare la bufera. Sui social l’argomento è ancora caldo, tant’è che molti utenti sui social si sono scagliati contro il noto giornalista, mentre altri gli hanno dato ragione. Parliamo ovviamente del caso emerso dopo il botta e risposta tra Davide Maggio e Gaia, moderato da Mara Venier a Domenica In con queste parole a beneficio del giornalista: “A lei non cambia nulla, potevi anche evitare di darle questa notizia”.

Il mood in questo momento è teso, con chi va contro a Maggio, come questo utente su X che ha scritto: “Pensa far piangere una ragazza, dopo una settimana fantastica, solo perché sei un pezzo di m**da. Arriverà il giorno in cui non lavorerai più“, e chi invece ha risposto: “La cantante deve crescere… è ancora acerba, e se piange per una critica (giusta o meno) dovrà imparare a gestire le emozioni e rispondere in modo adeguato e maturo…“. Voi cosa ne pensate?