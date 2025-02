Amadeus e Carlo Conti massacrati dal patron di Sanremo: “Non sono stati all’altezza” | Tra i due litiganti il terzo gode

Perchè Amadeus e Carlo Conti sono stati “massacrati” dal patron di Sanremo? Ecco che cosa ha rivelato su di loro.

Amadeus e Carlo Conti sono due tra i nomi di grande impatto che vengono collegati al Festival di Sanremo, in quanto entrambi hanno avuto delle idee ben precise sulla linea guida che la kermesse canora avrebbe dovuto seguire, raccogliendo poi i frutti di quelle scelte.

In passato i Festival di Ama gli hanno fatto raggiungere picchi di ascolto impressionanti a Rai1, così come a quello più recente di Carlo, che ha ottenuto dei numeri alti nello share. Insomma, entrambi fuoriclasse: era palese che raggiungessero questi risultati.

Naturalmente, non solo loro hanno fatto la storia dell’Ariston, anche perché ne possiamo citare molti prima di loro, tra cui sicuramente il grande ed epico Pippo Baudo, il quale verrà per sempre annoverato nel gruppo dei più grandi.

Nelle ultime ore, però, uno dei patron di Sanremo ha rilasciato parole molto forti su entrambi i conduttori. Ecco che cosa ha rivelato in merito.

Cosa ha fatto in passato il patron di Sanremo

Il patron di Sanremo ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al Corriere della Sera, alle cui pagine ha affidato il suo pensiero in merito a tutto quello che sta dietro al Festival, criticando diversi punti che secondo lui non sarebbero congrui alla gestione della kermesse canora italiana più famosa di sempre. In merito al suo operato, ha dichiarato di aver portato: “l’abolizione del playback, che da decenni e decenni era la caratteristica dei Festival. Riportai, dopo una ‘battaglia’ durata mesi con le case discografiche e le associazioni di categoria, la grande Orchestra…”.

Durante le sue conduzioni lavorò al fianco di molti artisti, italiani e stranieri, molto importanti, tra cui: Gino Paoli e Luigi Tenco, con Modugno, Patty Pravo, Fred Bongusto, Peppino di Capri, Elton John, Charles Aznavour, Ray Charles e molti altri. Non esattamente l’ultimo della classe, insomma…

Le dichiarazioni su Carlo Conti e Amadeus

Il patron del Festival di Sanremo, Adriano Aragozzini, ha voluto dire la sua in merito alla conduzione di Amadeus e Carlo Conti, non risparmiando comunque il suo disappunto. Al Corriere della Sera ha dichiarato: “Io ho avuto problemi con Amadeus perché ho scoperto di avere a che fare con uno che pensava di essere Gesù Cristo…“, mentre sull’attuale direttore artistico ha riferito: “Con Carlo Conti ho un rapporto migliore perché è un signore. Lui mi ha respinto una canzone che musicisti italiani famosi, cantanti e autori di grande successo a Sanremo hanno giudicato meravigliosa...”.

Inoltre, secondo lui, il presentatore più quotato ad aver condotto il Festival è stato solo uno: “Il più grande e poliedrico di tutti è stato Pippo Baudo. Oltre che presentatore era attore, autore, musicista e ha realizzato degli ottimi Sanremo. Tutti gli altri presentatori e cantanti non sono stati all’altezza del Festival“. Chissà se qualcuno dei più recenti mattatori all’Ariston risponderà a queste parole…