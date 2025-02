Mara Venier furibonda, lo sgarbo in diretta finisce a schifio: “Ha pestato l’ennesimo merd*ne!” | Pessima figura di fronte all’Italia

Mara Venier e la sbottata in diretta nazionale dopo le parole del giornalista. La figuraccia è divenuta virale sui social.

In queste ore è divenuta virale la diretta televisiva di Mara Venier. La conduttrice non è più riuscita a trattenersi e la sbottata al giornalista ha gelato tutto il pubblico in studio. D’altronde, la donna non ha peli sulla lingua e quando si tratta di farsi valere non si tira certamente indietro.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e cosa ha scatenato la furia della donna.

Subito dopo il Festival di Sanremo, i cantanti si sono esibiti come da prassi con Mara Venier di fronte a molteplici giornalisti della nostra Nazione. Alla fine delle loro esibizioni, gli artisti sono stati velocemente intervistati e sono state commentate le loro posizioni nella classifica finale.

Una in particolar modo, ha destato l’attenzione di tutti i telespettatori italiani e della stessa Mara Venier, che non è riuscita a trattenersi.

Davide Maggio contro la cantante Gaia

Dopo essersi esibita come tutti gli altri cantanti, Gaia si è trovata di fronte ai diversi giornalisti per commentare la sua canzone ‘Chiamo Io, Chiami Tu’. Ad un certo punto, Davide Maggio le ha fatto presente un dettaglio: “L’AIA ha comunicato i risultati e sei ultima, con lo 0.32,76% dopo Marcella”. A questo punto la cantante, visibilmente imbarazzata dall’informazione non strettamente necessaria del giornalista, ha provato a spiegargli che si tratta di una cosa che può capitare, e non tutte le persone sono disposte a votare durante Sanremo, anche chi ha apprezzato la sua musica.

Prima ancora di far replicare Maggio, la conduttrice ha deciso di dire la sua senza utilizzare mezzi termini.

quel cesso di davide maggio che dice a gaia di essere arrivata ultima al televoto ma l’ariston e mara difendono giustamente gaia acclamandola, ma soprattutto come fa sto pseudo giornalista ad essere ancora in tv ?#Sanremo2025#DomenicaIn pic.twitter.com/TmvhWpw5pl — giuseppe 🌹 (@sospesoefragile) February 16, 2025

La furia di Maria Venier in diretta

Contrariata dalle parole del giornalista, Mara Venier ha deciso di intervenire dicendo: “Scusami, a lei non cambia niente però. Potevi anche non dargliela questa notizia!” Poco prima, Maggio aveva provocato anche la cantante Elodie, facendo quindi innervosire la conduttrice. Per cercare di smorzare la situazione, Gaia si è avvicinata al giornalista per abbracciarlo e il pubblico è scoppiato in un boato d’applausi. Qualcuno ha però commentato sui social: “Ha pestato l’ennesimo merd*ne”, riferendosi a Davide Maggio.

Insomma, questa volta la Venier non ha apprezzato le ‘critiche’ non costruttive del suo ospite, e la gag è diventata virale sui social.