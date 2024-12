Teo Mammucari sfrenato, dopo il vaffanc*lo in diretta arriva il commento tranchant su Fagnani: “È una persona…”

Dopo la figuraccia di Teo Mammucari a Belve, l’uomo è tornato a commentare sui social il comportamento di Francesca Fagnani.

In queste ore il nome di Teo Mammucari è apparso ovunque, e il comico è al centro dell’attenzione come non mai. La motivazione? La sua terribile ospitata a Belve di Francesca Fagnani. Dopo l’offesa scappata in puntata, il comico ha però deciso di tornare a parlare sui social.

Inutile dire che le sue parole hanno gettato ulteriormente benzina sul fuoco. Ma ecco cosa è accaduto in queste ore.

Teo Mammucari è sicuramente un personaggio assai discusso dello spettacolo. Nonostante la sua incredibile comicità e le risate che ci ha strappato nel corso degli anni, ultimamente ha spesso compiuto qualche ‘gaffe’ televisiva. Impossibile non ricordare, ad esempio, la sua sfuriata contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, la quale attirò l’attenzione di tutti i telespettatori italiani.

In queste ore l’uomo è tornato però al centro delle chiacchiere, per la sua assurda ospitata a Belve.

La discussione con Francesca Fagnani

Durante l’ultima puntata di Belve, Teo Mammucari è esploso durante l’intervista con la Fagnani. Dopo essersela presa inizialmente perché la giornalista si rivolgeva all’ospite con la formula formale del “Lei…”, l’uomo si è poi alterato per le domande che gli venivano rivolte. Nonostante tutti quanti siamo ormai a conoscenza di come sia strutturato il format di Belve, Teo sembrava completamente estraniato dal modo di fare di Francesca, e ha poi abbandonato lo studio (con tanto di ‘Vaffanc*lo’ dietro le quinte).

Dopo la terribile figuraccia fatta, Teo non è poi stato in silenzio e ha pubblicato sui social un audio che Francesca gli aveva inviato prima della puntata.

Teo Mammucari pubblica su Instagram un video di lui mentre ascolta alcuni vocali di Francesca Fagnani (in cui viene confermata l’intervista) con la didascalia: “nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima, il suo personaggio è costruito, dunque non serve offenderla” pic.twitter.com/zvB8JdbEhy — Trash Italiano (@trash_italiano) December 10, 2024

Il commento shock post puntata

Teo ha dunque fatto ascoltare ai suoi followers come Francesca, prima della registrazione, avesse un tono meno cordiale e più da ‘amica’. Una sottile differenza che deve aver fatto innervosire il comico perché, proprio sotto al video, ha poi scritto: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima…“. Ma ha altresì aggiunto: “Il suo personaggio è costruito… dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei… vi blocco… è una persona vera. Punto”.

Qualcuno ha però visto questo cambio repentino di atteggiamento di Teo nei confronti di Francesca come una strategia per ripulirsi un po’ l’immagine. E tu cosa ne pensi, invece?