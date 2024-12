Milly Carlucci, altro che savoir faire | Non bastava scimmiottare brutalmente la collega : “L’ha umiliata”

Qual è lo sgarbo che Milly Carlucci ha fatto alla famosissima collega? L’hanno visto tutti, e molti hanno condannato la conduttrice di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci non ha bisogno di presentazioni, in quanto la sua professionalità la conosciamo tutti. A prescindere dalla situazione, la conduttrice riesce sempre a essere diplomatica: l’abbiamo visto anche durante il recente caso Madonia.

A prescindere da cosa sia successo realmente, e su chi abbia ragione o meno, non l’abbiamo mai vista arrabbiata, e ha sempre mantenuto la lucidità. Perfino quando di colpo, nel giro di poco ha visto infortunarsi sia Nina Zilli che Samuel Peron.

Ha trovato una soluzione all’ultimo momento, affiancando la povera Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca, sperando che questo cambio sia il definitivo.

Eppure, nonostante Milly ormai la conosciamo, quell’affronto alla celebre collega ha stupito tutti. Ecco chi ha “umiliato” pubblicamente la conduttrice di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci ha perso anche un giudice

È un’edizione particolarmente travagliata per la povera Milly Carlucci, quella di Ballando con le Stelle di quest’anno. Litigi, sfuriate, infortuni, quel licenziamento mai successo nella storia del talent e adesso anche il giudice desaparecidos.

Per chi si fosse perso la scorsa puntata del talent ballerino, ad un certo punto il membro della giuria Guillermo Mariotto ha abbandonato la diretta senza rilasciare spiegazioni a nessuno. In seguito, come ha rivelato lui stesso, si è venuto a scoprire che era fuggito per salvare la sua maison da un problema interno. Non si sa quindi se sabato 14 dicembre (Ballando slitta di una settimana, per permettere a Milly di aprire l’inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala), Mariotto tornerà a sedersi tra i giurati oppure no.

adoro milly carlucci e penso che l’aggettivo “professionista” se lo meriti tutto, ma se fosse più sciolta e meno impostata nella conduzione, come durante l’ospitata da fazio, farebbe un enorme salto di qualità #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/oI04gxUreG — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 30, 2024

Milly come nella pubblicità dell’Olio Cuore

Milly Carlucci è recentemente apparsa a Che tempo che fa da Fabio Fazio, in una versione decisamente più rilassata di quando è lei a condurre. Lasciando a casa la tensione, la conduttrice si è divertita con il conduttore, sedendosi sul bancone, con uno scatto agilissimo, in stile pubblicità dell’Olio Cuore. Ed è in questo preciso istante che Fazio ha puntato il dito contro di lei, coinvolgendo anche il pubblico: “L’ha umiliata“, in riferimento a Luciana Littizzetto, la quale per salire sul bancone deve usare un banchetto.

Ovviamente, la scenetta ironica ha fatto divertire tutti, sia i presenti che il pubblico da casa, i quali come sempre sottolineano, la grande professionalità che la Carlucci manifesta in ogni contesto in cui si trova.