“È una cac*sotto”: Veronica Peparini smascherata, l’ammissione del compagno Andreas Muller giunge come uno schiaffo

Andreas Muller ha smascherato la sua compagna Veronica Peparini. Le sue parole sono giunte come uno schiaffo.

In queste ore, il ballerino Andreas Muller si è lasciato andare ad un’ammissione veramente assurda sulla compagna Veronica Peparini. Le sue parole sono divenute immediatamente virali sui social, e la coppia ha attirato l’attenzione di tutti quanti.

Ecco dunque l’assurda confessione che Andreas ha voluto rilasciare proprio in queste ore durante una loro intervista.

Andreas e Veronica sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate e seguite delle spettacolo. I due si sono conosciuti tra i banchi di scuola di Amici, quando il ragazzo era ancora un allievo e la Peparini un’insegnante di danza contemporanea. L’annuncio della loro relazione creò non poco scalpore ma, ad oggi, i due sono più innamorati che mai, e hanno persino messo al mondo le due gemelline Ginevra e Penelope.

In queste ore la coppia ha però deciso di concedere un’intervista a Fanpage.it in cui ha raccontato qualche aneddoto in più sulla loro esperienza a La Talpa. E sono emerse delle dichiarazioni assolutamente sconvolgenti…

Le rivelazioni durante l’intervista

I due hanno partecipato come concorrenti al reality La Talpa e, nonostante il format sia terminato anticipatamente, ha comunque convinto una buona fetta di telespettatori. “All’inizio eravamo un po’ titubanti, soprattutto io, perché non mi vedevo all’interno di quella dinamica. Invece ad oggi La Talpa la rifarei”, ha spiegato Veronica a Fanpage. Anche Andreas, proprio come la sua fidanzata, ha spiegato di essersi divertito tantissimo e di aver combattuto ogni paura che credeva insormontabile, prima di iniziare quell’esperienza.

Quando poi durante l’intervista è stato loro chiesto cosa avessero imparato da questo gioco, la risposta di Andreas è stata a dir poco strabiliante…

La verità di Andreas su Veronica

Durante le puntate de La Talpa, Veronica ha avuto spesso difficoltà ad affrontare alcune prove, proprio per la paura che la stava bloccando. Soprattutto quando si sono trovati appesi su un ponte sopra ad un lago, con la richiesta di sganciarsi e lanciarsi in acqua, la coreografa ha avuto non poche difficoltà. Pressato in merito dell’intervistatore, Andreas ha dunque commentato: “Veronica è una cac*sotto (ridendo, n.d.r.), però è stata brava ad affrontare tutte le sue paure, quindi è sicuramente un esempio di donna e mamma”. La Peparini ha poi aggiunto come i due si siano sempre supportati a vicenda e siano stati di fondamentale importanza l’uno per l’altra.

Ma d’altronde si sa, non sono sicuramente i loro 25 anni di differenza a renderli una coppia meno meravigliosa… inoltre, Andreas e Veronica ci fanno proprio impazzire!