Temptation Island: sedotto, abbandonato e pure mazziato | Ora parla lei: sbriciolato con una sola parola

Ecco che cosa ha rivelato lei dopo la sua esperienza con il fidanzato a Temptation Island. Altro che love story, lo ha proprio preso per il… naso!

Temptation Island è uno dei programmi più attesi del palinsesto Mediaset, in quanto le vicende intrigate delle varie coppie che partecipano al reality appassionano da anni il grande pubblico.

Soprattutto negli ultimi periodi, le varie coppie ottengono un seguito anche dopo aver ottenuto l’ultimo confronto al falò, e i followers li seguono sui social per capire come si evolverà la loro storia, per non parlare del loro potenziale passaggio a Uomini e Donne.

Non tutti riescono a uscire da innamorati come sono entrati nello show, in quanto molti capiscono, complici anche i tentatori e le tentatrici, che forse quell’amore non era poi così tanto idilliaco.

Per questo, a distanza di parecchio tempo, quelle parole rilasciate da lei sul fidanzato di Temptation hanno lasciato tutti quanti senza parole, e molti si sono chiesti cosa avrà pensato Filippo Bisciglia, essendo lui lo storico conduttore del programma che li ha visti insieme per la prima volta…

Le sue parole in merito al Grande Fratello

Da Temptation Island al Grande Fratello il passo è breve, l’abbiamo visto con Perla e Mirko e avremmo potuto vederlo anche nell’edizione corrente, anche se poi non se ne fece più nulla. A tal proposito, la protagonista del nostro rumor ha sentenziato: “Questa vicenda avrebbe coinvolto anche me. Per un errore, non mio, mi sono persa questa esperienza, che comunque sarebbe stata una bella esperienza. Visti i protagonisti, forse ti dico: è andato bene così! Il GF è una grande vetrina…”.

Ed in merito proprio al Grande Fratello di quest’anno ha parlato anche di cosa pensa degli “Shailenzo”: “Shaila e Lorenzo? Stenderei un velo pietoso. Se c’è un sentimento tra di loro non riesco a capirlo, ma come telespettatrice ho visto tanti, tantissimi atteggiamenti che… anche meno!… il loro percorso è basato su quello: litigi e pace. Non ci fanno vedere altro. È come se fosse una registrazione in loop!“.

Le sue rivelazioni dopo Temptation Island

Parliamo di Maika Randazzo, l’ex tentatrice del reality che si è resa protagonista del triangolo con Lino Giuliano e Alessia Pascarella. A quell’epoca i due si erano lasciati, e Lino pareva aver iniziato una frequentazione con Maika, anche se poi in seguito abbiamo rivisto la coppia originaria tornare insieme.

Qualche settimana fa Lino e Alessia hanno anche rivelato di essersi rifatti il naso insieme. In tutto questo, dopo parecchio la Randazzo ha voluto dire la sua su diversi argomenti a Casa Lollo, da Lorenzo Pugnaloni. Qui ha anche parlato di quello che c’è stato con Lino, rivelando: “Voglio specificare che tra me e Lino non è mai più intercorso nulla. Ricevo commenti: ‘Lino ti è rimasto nel cuore’, o ‘Questo TikTok è per Lino’ …tengo a specificare che non è stata nemmeno una parentesi nella mia vita…”, confermando di essere single da due anni.