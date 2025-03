Clizia Incorvaia a gamba tesa dopo il recente lutto: “Su mia suocera una falsità assurda” | Lo sfogo durissimo lascia impietriti

Clizia Incorvaia e lo sfogo avvenuto dopo il recente lutto della suocera Eleonora Giorgi. Nessuno si sarebbe aspettato niente di simile.

In queste ore è venuta a mancare la bravissima e dolcissima Eleonora Giorgi. Clizia Incorvaia, compagna del figlio Paolo Ciavarro, è stata sempre molto legata alla donna. Subito dopo il lutto, l’influencer ha deciso di sfogarsi a cuore aperto con i propri followers.

A detta della ragazza, infatti, dopo l’annuncio del lutto alcune (presunte) celebrità avrebbero compiuto alcuni interventi che proprio non le sono andati giù.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello. Grazie al loro amore, la ragazza ha avuto la possibilità e la fortuna di incontrare Eleonora Giorgi. Purtroppo, l’attrice è stata recentemente colpita da una grave malattia, che l’ha vista combattere negli ultimi anni senza smettere comunque di sorridere. Qualche giorno fa, però, Eleonora è venuta a mancare, lasciando un vuoto incolmabile in milioni di italiani.

Poche ore dopo la perdita, Clizia ha voluto sfogarsi sul proprio profilo Instagram, lasciando tutti i propri followers impietriti.

Le parole durissime di Clizia Incorvaia

Dopo che la famiglia di Eleonora ha voluto ricordare tutti i suoi momenti bellissimi e gli insegnamenti che ha dato, Clizia ha deciso di sfogarsi sui social: “Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso, e non calcolarla mai più quando era in vita. ‘L’amore la stima e il rispetto’ sono FATTI NON PAROLE. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai”. A detta della ragazza, sono arrivati dei messaggi d’amore da persone che in realtà non hanno mai pensato a Eleonora, approfittando di questo momento delicato per emergere.

Subito dopo queste parole, Deianira Marzano ha commentato così sul proprio profilo social.

Le critiche dopo il suo sfogo

La regina dei gossip Deianira Marzano, non ha apprezzato particolarmente queste parole di Clizia: “Ha dimostrato una notevole mancanza di tatto con questo post”, ha esordito così. Dopodiché, la donna ha aggiunto: “In un momento di lutto, il focus dovrebbe essere sul rispetto e sul ricordo della persona scomparsa, non su accuse e frecciatine rivolte a chiunque lei ritenga ipocrita”. Il popolo del web, ovviamente, si è diviso.

Nonostante però la rabbia di Clizia, non ci resta che mandare un caloroso abbraccio alla famiglia di Eleonora!