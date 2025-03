“Dai più attenzioni a lei che a me”: Giorgia furibonda con Emanuel Lo, la rivelazione ad Amici scuote il pubblico

Giorgia e le rivelazioni assurde sul compagno Emanuel Lo. Da tempo il Prof di Amici le preferisce un’altra donna…

La cantante Giorgia è finita al centro dell’attenzione mediatica per alcune rivelazioni fatte sul compagno Emanuel Lo in diretta nazionale. Un retroscena alquanto bizzarro, che non tutti i fan della coppia si sarebbero potuti aspettare.

Il pubblico nello studio di Amici è esploso in un boato quando la cantante ha deciso di rendere pubblica la cosa.

Come ben sappiamo, Giorgia e Emanuel Lo fanno coppia fissa da più di vent’anni. La loro storia e il loro innamoramento hanno da sempre fatto sognare gli italiani. Ancora oggi i due sembrano più uniti che mai e, nonostante il coreografo sia più giovane della cantante, la coppia ha sempre ammesso di essere innamorata proprio come il primo giorno.

Eppure, durante l’ultima puntata di Amici andata in onda domenica 2 marzo, Giorgia ha rivelato un segreto inaspettato sul compagno.

Il ritorno di Giorgia nella scuola di Amici

Dopo la sua splendida performance al Festival di Sanremo con la canzone ‘La cura per me’, Giorgia è tornata nuovamente ospite ad Amici. Per l’ennesima volta la donna è stata incaricata di giudicare i cantanti che non sono ancora acceduti al serale, per permettere ad uno di loro questa importantissima occasione. Proprio come ogni altra volta, Giorgia è entrata dentro lo studio con il suo meraviglioso sorriso e la sua fortissima energia. Dopo aver abbracciato la padrona di casa, si è rivolta verso gli insegnati alle sue spalle: “Ciao Prof!”

Poi, però, si è lasciata sfuggire una ‘frecciatina’ al suo compagno di vita che ha fatto impazzire tutto il pubblico in studio, e non solo.

La confessione su Emanuel Lo

Sempre con il suo solito sarcasmo, Giorgia ha poi chiesto agli altri professori: “Ma lo sopportate ancora?”. Quando poi Emanuel Lo le ha risposto di chiedere alla maestra Celentano, Alessandra ha risposto così: “Lui è logorroico, ripetitivo..”. Dopo qualche piccola e scherzosa presa di giro, la cantante ha aggiunto divertita: “Hai discusso più con la Celentano in tre anni che con me in venti anni, dai più attenzioni a lei che a me”. Come riportato poi da GossipeTv.it, tutti i telespettatori si sono soffermati su un dettaglio importante: gli occhi e il sorriso innamorati di lui mentre la guardava.

Un momento che ha emozionato e divertito tutti i fan della coppia e della bravissima Giorgia. Altro che maestra Celentano, Emanuel ha occhi solo per la sua dolce metà!