Temptation Island, retroscena impensabile sull’Is Morus Relais: “Non è brutto, però…” | Nessuna telecamera l’ha mostrato

Ecco qual è il retroscena emerso in merito all’Is Morus Relais di Temptation Island. Nessuna telecamera l’aveva mostrato.

Temptation Island è uno dei reality più amati e seguiti da sempre, fin dalla prima puntata che è andata in onda nel 2005, da quando alla conduzione c’era Maria De Filippi. Senza togliere ovviamente nulla a lei o ad Alessia Marcuzzi, però, ormai lo show ha il volto di Filippo Bisciglia.

Questo programma è ormai associato alla sua immagine: un po’ come i programmi che conduce Queen Mary, o Ballando con le stelle per Milly Carlucci. Riuscireste mai a immaginarvi questi programmi di punta senza i loro storici conduttori?

Il reality delle coppie ne ha aiutate molte nel corso degli anni a capire quali fossero i loro reali sentimenti per il partner e, se molte sono uscite separate, altrettante hanno capito ancora di più quanto fosse forte il loro legame, e hanno proseguito il loro cammino insieme.

Tra i vari retroscena che potrebbero interessarvi, questo rilasciato in merito all’Is Morus Relais vi potrebbe lasciare senza parole, visto che non è stato documentato da alcuna telecamera nel corso degli anni.

Le rivelazioni in merito a quel rumors su Temptation Island

Prima di rivelarvi il retroscena in merito alla location di Temptation Island, volevamo riportarvi una smentita a quel rumors che circolava già da diversi giorni, cioè alla fine della storia d’amore tra Siria e Matteo. In molti ipotizzavano che i due ex partecipanti del reality Mediaset avessero chiuso la loro storia, dopo la fine del programma.

Ebbene, con un post social molto romantico, Siria ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo partner, mettendo a tacere quelle voci insistenti: “Non siamo una coppia perfetta, questo è certo: litighiamo tanto, discutiamo, ma ci vogliamo davvero un gran bene. Siamo sempre stati uno il sostegno dell’altro, aiutandoci nei momenti difficili e gioendo insieme per quelli belli…”. Anche Matteo, rispondendo alla sua compagna, ha voluto dire la sua: “Grazie amore mio di questa splendida sorpresa. Sì, non siamo perfetti litighiamo come tutte le coppie, però ci amiamo lo stesso grazie per la splendida dedica amore mio grazie di tutto…”.

Il retroscena sul resort Is Morus Relais

Ecco qual è il retroscena impensabile rivelato in merito all’Is Morus Relais che in pochi conoscevano, essendo che dalle telecamere non è mai stato mostrato nulla di tutto ciò. Per riprendere il paragrafo precedente, per una coppia di Temptation Island che ce la fa, un’altra si saluta tra lacrime e recriminazioni. Ed è questo che è successo ai tanto chiacchierati Jenny e Tony. Dopo una serie di alti e bassi, i due pare abbiano definitivamente chiuso la loro frequentazione.

In tutto questo, la Guardiano ha voluto rilasciare la sua opinione su diversi aspetti del reality di Bisciglia durante l’intervista al canale podcast Tavolo Parcheggio. Tra i vari argomenti trattati, ha detto la sua in merito alla location: “Non si possono dire molti retroscena, però… ci sono i tagli, ma le cose focus rimangono.“. E, in merito all’Is Morus Relais, ha commentato: “Il villaggio non è brutto, però è un po’ rustico, ti devi adattare“. Voi lo definireste tale?