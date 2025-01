“Conduttore di merd*!”: Alfonso Signorini tramortito dalla fucilata dell’ex gieffino | Stavolta l’ha sparata davvero grossa

L’ex gieffino e la pesante accusa rivolta nei confronti di Alfonso Signorini. Stavolta non ha utilizzato mezzi termini per dirlo.

Anche quest’anno, Alfonso Signorini è il timoniere del reality più amato dagli italiani: il Grande Fratello. Nonostante siano ormai diversi anni che conduce la trasmissione, però, qualcuno ha avuto qualcosa da ridire nei suoi confronti.

Le pesanti accuse sono poi divenute virali sui social e da ore non si sente parlare d’altro. In effetti, un ex gieffino ci è andato decisamente pesante con lui. Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Questa edizione del GF è sicuramente molto chiacchierata e discussa nel mondo dei social. Il comportamento di Jessica, Helena e Ilaria, ha lasciato senza parole tutti i telespettatori italiani. Per non parlare dei baci sexy tra Shaila e Lorenzo, ritenuti da molti completamente fuori luogo e non adatti alla televisione. Insomma, anche quest’anno Alfonso Signorini si è ritrovato spesso e volentieri a fare delle severe ramanzine ai concorrenti da lui scelti.

Durante l’ultima puntata del reality, inoltre, un evento in particolar modo ha fatto discutere moltissimo.

La scelta di Alfonso Signorini

Nella puntata di lunedì è accaduta una cosa mai vista prima all’interno del Grande Fratello: sono stati ripescati 6 giocatori eliminati dal gioco. Helena, Jessica, Iago, Eva, Federica e Micheal hanno guadagnato un secondo biglietto per entrare dentro la casa più spiata d’Italia, a seguito di un televoro flash deciso dal pubblico. Inutile dire che la cosa ha destato non poche critiche; in primis da parte di coloro che avevano speso del denaro per eliminarli, e in secondo luogo per i concorrenti che si sono ritrovati a dover gareggiare nuovamente con loro.

Sui social è quindi scoppiato il delirio e, tra i vari commenti, ne è emerso uno in particolar modo, scritto direttamente da un ex gieffino.

Il commento sui social di Daniele Dal Moro

In molti si ricorderanno alla perfezione di Daniele Dal Moro e delle sue due avventure dentro la casa più spiata d’Italia. In entrambe le occasioni non resistette molto e, addirittura, fu squalificato dal gioco per aver bestemmiato (cosa che non è accaduta a Lorenzo Spolverato quest’anno, nonostante il medesimo errore). Il ragazzo, infatti, deve aver ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa e, proprio in queste ore, ha deciso di commentare così la decisione di effettuare il ripescaggio: “Programma di merda/conduttore di merda/🎪”. Inutile dire che le sue parole sono immediatamente divenute virali e sono stati in molti a concordare con Daniele.

Ma come avrà reagito Alfonso Signorini alle parole dell’ex gieffino contro di lui? Sicuramente, non bene!