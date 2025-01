Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, volano stracci dopo la nuova udienza: “È incredibile, assurdo” | Lo sdegno del DJ

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tornano al centro dell’attenzione. La nuova udienza ha fatto chiacchierare tutti quanti.

Negli ultimi mesi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati centro dell’attenzione mediatica. Soprattutto a seguito delle pesanti accuse dell’influencer al suo ex fidanzato e il conseguente arresto. In queste ore, poi, è emerso un nuovo dettaglio della storia.

Il DJ ha mostrato il suo sdegno davanti a tutti quanti e le sue parole sono poi divenute immediatamente virali sui social.

Alessandro e Sophie si erano conosciuti dentro la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello VIP, e la loro relazione è poi proseguita anche fuori dalla telecamere. Sembrava che tutto andasse a gonfie vele, tanto che il DJ le aveva addirittura fatto la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Le cose tra i due, però, non sono poi andate nel migliori dei modi, e i due si sono lasciati a pochi mesi dalla nascita della loro figlia.

La ciliegina sulla torta è poi avvenuta a novembre di quest’anno, quando Alessandro Basciano è stato arrestato a seguito di una denuncia di lei.

Le accuse di stalking e minacce a Alessandro Basciano

Il 21 novembre del 2024 la notizia dell’arresto di Alessandro Basciano sconvolse tutta la Nazione. Dopo sole 48h passate dentro il carcere di San Vittore, l’uomo è stato però scarcerato. L’ex compagna Sophie Codegoni lo aveva denunciato per molestie, minacce di morte e persino per stalking. Nonostante le (presunte) prove e le chat, l’uomo è stato però ritenuto innocente e attualmente sta affrontando una guerra legale contro l’influencer. Il PM Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mennella hanno però chiesto nuovamente l’arresto per Alessandro Basciano (questa volta domiciliare). D’altronde, la ragazza non ha mai ritirato le sue denunce e resta fermamente convinta delle sue accuse.

Dopo la prossima udienza, i giudici capiranno se confermare o meno la decisione presa. Nel frattempo, però, Basciano ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni.

Le parole di Alessandro Basciano

In queste ore, come riportato da Torresette.news, l’uomo ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni davanti ai giornalisti, per cercare di difendersi dalle accuse dell’ex compagna. Alla domanda su come stia adesso, Basciano ha risposto così: “Male. È incredibile come dei virgolettati della mia ex facciano più rumore rispetto a un’ordinanza ben chiara di un GIP. È assurdo, però piano piano la verità verrà fuori”.

Non ci resta quindi che scoprire come andranno le cose dopo la nuova udienza e se Alessandro Basciano verrà ritenuto innocente, come dice di essere.