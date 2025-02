Temptation Island, piantata in asso nel momento più buio: “Non è venuto al funerale” | Il commento al vetriolo di Silvia Toffanin

Direttamente da Temptation Island quella testimonianza che ha raggelato lo studio. Il commento al vetriolo di Silvia Toffanin non è tardato ad arrivare.

Temptation Island è uno di quegli show Mediaset che ha appassionato il grande pubblico fin dalla prima puntata. I fan lo aspettano con ansia ogni anno, e la doppia versione estiva e invernale ha esaltato tutti ancora di più.

A trainare il reality c’è il brillante Filippo Bisciglia, diventato ormai il guru dei falò, e che ha la capacità di gestire i concorrenti con un garbo che ormai è diventato iconico per gli utenti in rete.

Nel corso degli anni abbiamo conosciuto molte coppie: molte hanno abbandonato il programma da single, altri ci hanno riprovato e altri ancora non si sono mai più rivisti. D’altronde, l’amore ha mille facce e non sempre si traduce in un “e vissero felici e contenti” per tutti.

Ed è proprio in questo contesto che i fan sono rimasti senza parole, soprattutto dopo quella confessione rilasciata. Perfino Silvia Toffanin ha perso il suo aplomb, ed è molto raro vederla commentare in questa maniera.

La confessione rilasciata ai microfoni di Verissimo

Prima di rivelarvi che cosa ha dichiarato Silvia Toffanin e perché si è stizzita dopo quella confessione, volevamo iniziare raccontandovi quello che è emerso dopo l’uscita della coppia in esame da Temptation Island. Premettiamo che Silvia è come Maria: entrambe sono sempre super pacate, diplomatiche e molto empatiche… ce ne vuole quindi per farle arrabbiare, lo sappiamo bene.

A ogni modo, la confessione ai microfoni di Verissimo è iniziata con il racconto di quello che è successo dopo l’uscita dal reality: “Siamo usciti da Temptation con delle promesse, cioè di potermi fidare di lui. Le cose non sono andate in questo modo. C’era tanta tensione. Quando la storia è finita ho avuto segnalazioni che mi dicevano che lui invitava ragazze dopo le serate e che mandava messaggi in cui cercava il numero di altre donne…“ Ma di chi si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La risposta di Silvia Toffanin

Dopo Temptation Island, i fan speravano in un loro riavvicinamento. Invece, il loro rapporto è finito, forse, nella maniera peggiore con quelle parole rilasciate a Verissimo che hanno fatto perdere la pazienza anche a Silvia Toffanin. Parliamo della storia naufragata tra Jenny Guardiano e Tony Renda.

Secondo la versione di Jenny, la rottura definitiva è giunta nel periodo della morte del padre di lei: “Tony non è venuto al funerale, perché in quei giorni abbiamo avuto dei litigi… proprio in quei giorni abbiamo avuto un litigio e lui è esploso. Mi ha fatto gli scatoloni e mi ha detto di passare a prendere la mia roba…”. Dopo un momento di gelo in studio, la Toffanin ha replicato con un commento pungente, e che ha trovato l’approvazione di molti anche sui social: “Fortuna che ti amava, nel momento più brutto della tua vita ha fatto così… Non voglio giudicare ma… Ti auguro di trovare un amore vero, con la A maiuscola…”, ha chiosato la conduttrice, come riportato da gossipetv.com. Chissà se Tony avrà qualcosa da dire…