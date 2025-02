Elodie e Andrea Iannone, l’ammissione è un fulmine a ciel sereno: “Detesto mi si manchi di rispetto” | Dopo anni la verità

La confessione di Elodie ha lasciato tutti senza parole. Ecco che cosa ha rivelato di Andrea Iannone e sulla mancanza di rispetto ricevuta negli anni.

Elodie è una delle cantanti più in auge degli ultimi anni, e se c’è lei che canta è impossibile non seguirla. Non si può non ballare, in quanto la vitalità della Di Patrizi è contagiosa, come sostengono spesso i suoi fan sui social.

Di acqua sotto i ponti ne è passata da quando l’abbiamo vista per la prima volta ad Amici e, da quel momento, dal cuore dei suoi followers non è più uscita, facendo aumentare i suoi seguaci sui social a un ritmo vertiginoso.

Il pubblico è interessato sia ai suoi brani che alle sue riflessioni rilasciate spesso, fino ad arrivare ovviamente al lato meramente gossip, che le frutta spesso copertine e ospitate tutto pepe.

Ed è per questo che sono in molti a commentare quelle dichiarazioni rilasciate da Elodie in merito ad Andrea Iannone e a quella mancanza di rispetto ricevuta. Cosa sarà successo?

Elodie e la sua carriera lavorativa

Elodie non ha nessuna intenzione di abbandonare le posizioni alte della classifica, per questo motivo il suo nome appare spesso in cima. Sono moltissimi i brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni: passiamo da Bagno a mezzanotte a Pazza musica, e da Ciclone a Vertigine, e così via.

In attesa di vederla nelle prossime settimane al Festival di Sanremo con il suo nuovo brano inedito, Dimenticarsi alle 7, possiamo goderci la sua voce insieme a quella esilarante del creatore di ballad per eccellenza, cioè Tiziano Ferro. Avete ascoltato Felling, e cosa ne pensate?

Il rapporto tra Elodie e Andrea Iannone

Elodie ovviamente non è soltanto lavoro, per questo motivo la recente intervista che ha rilasciato a La Repubblica ha interessato molti fan. La cantante ha parlato un po’ di tutto, dal suo rapporto con Andrea Iannone fino alla mancanza di rispetto che ha ricevuto nel corso degli anni.

Ecco che cosa ha rivelato: “Non mi vergogno di niente: né del mio passato né del mio presente, ma odio perdere tempo e detesto che mi si manchi di rispetto. Se vogliamo farla breve, posso dirle che mi hanno mancato di rispetto tutti quelli che facevano a gara per mostrarsi migliori di quel che erano…”. In merito al suo partner invece ha rivelato: “Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri… Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo...”. Speriamo quindi che per Elodie ci sia il fatidico happy ending!