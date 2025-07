Ufficiale Mediaset: cancellato Pomeriggio 5, sulla rete ammiraglia arriva il TRUE CRIME | Finalmente il colpaccio del secolo

Veramente è stato cancellato Pomeriggio 5 a favore del nuovo show true crime sulla rete ammiraglia Mediaset? Facciamo chiarezza in merito.

Quando sentiamo parlare di Pomeriggio 5, è inevitabile non pensare a tutto il caos che è emerso dopo l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, e a tutta la polemica affiorata in merito al suo programma… che lo sappiamo, conduceva da anni “col cuore”.

Il suo “caffeuccio” glielo criticavano in tanti, eppure il pubblico fedele adorava prenderlo insieme a lei tutti i pomeriggi, tant’è che non tutti hanno digerito il suo congedo dall’emittente e il successivo arrivo di Myrta Merlino, anche se si tratta di una professionista al 100%, proprio come Barbarella.

Per molti, semplicemente, questo programma non nelle sue corde.

Eppure, la notizia che Pomeriggio 5 chiuderà a favore di un nuovo show true crime sta comunque generando scalpore. Ma sarà veramente così?

Il nuovo palinsesto Mediaset

Il giorno che molti aspettavano è arrivato, e così Pier Silvio Berlusconi ha presentato il nuovo palinsesto della stagopme 2025/2026. L’ha descritto così l’Ad di Mediaset: “una graduale e profonda evoluzione”, arrivando poi alle varie novità: nella seconda serata di Canale 5 troveremo il venerdì notte la brava Bianca Berlinguer, che condurrà un programma di inchieste e reportage, mentre la domenica notte ci sarà Federico Rampini con Risiko.

Inoltre, Striscia la Notizia tornerà a novembre, e nel mentre ci sarà zio Gerry con la Ruota della Fortuna, mentre nel preserale verrà riconfermato Avanti un Altro… e poi Max Giusti condurrà un nuovo show, di cui non si sa molto. E Pomeriggio 5 che fine farà?

Il futuro di Pomeriggio 5

Come possiamo leggere da gossipetv.com, non sarà Pomeriggio 5 a dire addio, bensì Myrta Merlino, la quale non presenterà più il famoso rotocalco preserale: al suo posto arriverà Gianluigi Nuzzi, il quale continuerà a condurre anche Quarto Grado.

Non si sa di preciso quale piega prenderà Pomeriggio 5, molti pensano che seguirò l’andazzo del programma di Rete 4, optando per una maggiore presenza di contenuti true crime, ma ovviamente ancora non c’è nulla di certo. Come ha anticipato Pier Silvio, lo show cambierà quindi formula: “Più attualità, meno temi leggeri”. E per chi si stesse chiedendo che fine farà la Merlino, la conduttrice dovrebbe restare nella squadra Mediaset, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui suoi progetti futuri.