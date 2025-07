Clamoroso Silvia Toffanin: stop interviste gossip a Verissimo, dal 2026 si butta in POLITICA | Da Letterina al Consiglio dei Ministri

Silvia Toffanin e la nuova veste in cui la vedremo nel 2026. Altro che gossip e spettacolo, adesso si butterà in politica!

Silvia Toffanin è ormai una delle colonne portanti di Mediaset, e non perché suo marito sia l’Ad dell’azienda, ma piuttosto per la sua sensibilità e capacità di stare davanti alle telecamere. Tuttavia, il 2026 potrebbe essere per lei un anno di grandi cambiamenti, e ben presto potrebbe lasciare il mondo del gossip e dello spettacolo per buttarsi direttamente nella politica.

Da Letterina a l Consiglio dei Ministri è un attimo e, inutile dirlo, la notizia ha intrigato i telespettatori, che in queste ore non stanno parlando praticamente d’altro!

In questi giorni, l’Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato una lunga conferenza stampa, dove ha parlato di tutti i buoni propositi dell’azienda per la stagione 2025/2026. Non sono mancate quindi le novità e le frecciatine verso quei programmi che, al contrario, hanno rappresentato una zavorra per questa stagione, ormai finita. Primi tra tutti The Couple e La Talpa, entrambi interrotti prima del tempo e con bassissimi ascolti registrati.

Tra le varie novità proposte da Pier Silvio, una in particolar modo ha fatto drizzare le orecchie agli italiani e riguarda proprio la sua compagna, Silvia Toffanin.

Quale sarà il futuro di Verissimo e di Silvia Toffanin

Ebbene sì, l’uomo ha deciso di puntare sulla moglie Silvia Toffanin e sul suo salotto televisivo Verissimo, che ancora oggi continua a registrare numeri di ascolto interessanti. Proprio per questo motivo, Berlusconi ha deciso di concedere un secondo appuntamento settimanale alla trasmissione, che nel 2025/2026 non andrà in onda soltanto il weekend, ma approderà anche in prima serata.

Il cambiamento più incredibile però, riguarderà proprio gli ospiti che questa volta la conduttrice si troverà ad intervistare.

Le nuove vesti politiche della conduttrice

Come riportato da Novella 2000, Pier Silvio ha sottolineato che saranno ben tre le puntate della versione serale di Verissimo (una sorta di esperimento come This is Me), in cui la tematica principale sarà l’attualità. Al contrario delle sue solite interviste con i personaggi dello spettacolo, questa volta la Toffanin si ritroverà di fronte politici e personaggi legati all’attualità del nostro Paese. Una vera e propria scommessa, che proseguirà poi con un altro format veramente interessante: il ‘cubo’ di Maurizio Costanzo all’interno del programma.

Inutile dire che la notizia ha intrigato moltissimo gli italiani, e molti di essi sono curiosi di vedere come sarà lo spin-off di Verissimo in prima serata. Beh, di una cosa ne siamo certi: la Toffanin se la caverà alla grande!