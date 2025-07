Valdimir Luxuria in ginocchio sui ceci dopo la memorabile figuraccia in TV: “Mi sono fatta schifo da sola” | Il gelo in diretta

Vladimir Luxuria e le parole dopo la figuraccia in diretta nazionale. Le è toccato chiedere scusa a tutte le donne…

In queste ore, sui social è tornata virale una vicenda che interessò proprio Vladimir Luxuria, noto personaggio della televisione italiana. La gaffe che commise in diretta nazionale rimase impressa nella mente dei telespettatori e le ‘cattiverie’ dette le costarono caro.

Ma cosa accadde? E perché le immagini sono tornate in hype sui social? Adesso te lo spieghiamo noi.

Come ben sappiamo, Vladimir Luxuria è personaggio particolarmente amato della televisione italiana e, grazie alla sua schiettezza, ha sempre dimostrato la sua forza di carattere. Tuttavia, nonostante la donna sia apprezzata da gran parte dei telespettatori, non molto tempo fa commise una gaffe che le fece ricevere un’ondata d’odio senza precedenti.

Proprio in queste ore poi, sui social sono tornate virali le immagini in questione, e gli utenti hanno continuato a commentare l’accaduto. Ma cosa accadde? Te lo spieghiamo noi!

La discussione con Asia Argento in diretta nazionale

Molti italiani si ricorderanno di quando, più di sette anni fa, la Luxuria e Asia Argento discussero pesantemente in diretta nazionale, ospiti di Bianca Berlinguer a CartaBianca. Il motivo? La denuncia della figlia del famoso regista, che parlò per prima dello scandalo Weinstein. Il racconto di Asia aprì poi uno scenario inimmaginabile, che vide moltissime donne dello spettacolo denunciare di esser state a loro volta vittime di violenza. Tuttavia, al tempo, Vladimir non credette troppo alla versione della Argento e le disse che, in un modo o in un altro, lei si era presentata di sua spontanea volontà nell’albergo del noto produttore di Hollywood, poi incriminato. Inutile dire che la mancanza di tatto ed empatia fece infuriare moltissimo Asia, la quale dette addirittura dell’animale alla Luxuria.

Poco dopo la triste discussione tra le due donne, Vladimir decise di porgere pubblicamente le proprie scuse.

L’ammenda di Luxuria e la chiusura di questo capitolo

A mente un po’ più lucida, la conduttrice decise di tornare indietro sui suoi passi e chiedere pubblicamente scusa all’attrice. “Ho sbagliato a parlare senza conoscere tutta la tua storia, mi sono sentita di m*rda… Rivedendomi nella puntata mi sono fatta schifo da sola”, scrisse Vladimir a cuore aperto sui social. Non tardò poi ad arrivare la risposta di Asia che, con la massima sincerità, scrisse: “Scuse accettate… La vita è un bel libro, voltiamo pagina. Peace”.

Insomma, la figuraccia in diretta TV è rimasta impressa nella mente dei telespettatori, e la stessa Vladimir Luxuria non deve essersela dimenticata così facilmente..