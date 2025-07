Pier Silvio Berlusconi distrutto, l’orrenda gaffe con l’amica della Toffanin: “I brividi e tanta rabbia” | Chissà Silvia come l’ha presa

Pier Silvio Berlusconi e il commento pungente sull’amica della Toffanin. Cosa deve averne pensato la moglie delle sue parole?

In queste ore il nome di Pier Silvio Berlusconi, è finito più e più volte in prima pagina. Dopo aver annunciato il nuovo palinsesto 2025/2026, l’uomo si è lasciato andare un commento abbastanza pungente su una cara amica della sua storica compagna Silvia Toffanin.

Inutile dire che le sue parole sono immediatamente divenute virali sui social, e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro. Ma ecco cosa è successo.

Negli ultimi mesi gli ascolti realizzati da Mediaset sembrano esser scesi di gran lunga al di sotto della media. Al contrario Rai ha primeggiato in alcune fasce orarie, soprattutto grazie alla scelta di far condurre Affari Tuoi a Stefano De Martino e al Festival di Sanremo. Inutile dire che Pier Silvio Berlusconi non ha preso bene la cosa e, proprio per questo, ha deciso di procedere a spron battuto verso nuove scelte editoriali.

Durante una sua recente conferenza stampa, non sono inoltre mancate le frecciatine e una di queste ha colpito proprio una grande amica della moglie Silvia Toffanin.

Ilary Blasi e il flop televisivo che non è passato inosservato

Tra i più grandi fallimenti di Mediaset di questa stagione 2024/2025, troviamo sicuramente The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Il montepremi da un milione di euro e il format mai visto prima sembravano un’idea geniale agli occhi degli autori, ma non a quelli degli italiani! Infatti, a causa del bassissimo numero di ascolti, il programma è stato chiuso anticipatamente e il montepremi finale è stato devoluto in beneficienza all’ospedale Gaslini di Genova.

Come riportato da Novella 2000, Berlusconi ha deciso di dire la sua su The Couple e le sue parole hanno lasciato di sasso gli italiani.

La frecciatina alla grande amica della Toffanin

Come ben sappiamo, Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono due grandi amiche da una vita, ma questo non è bastato a placare l’ira dell’Ad di Mediaset. In merito al flop di The Couple e a quello de La Talpa (con Diletta Leotta), l’uomo ha infatti dichiarato: “Non mi sono piaciuti The Couple e La Talpa, li ho trovati due prodotti brutti, fatti male… Quando ho visto la prima puntata ho avuto i brividi, la rabbia, avete visto poi come è andata“.

Insomma, di una cosa possiamo esserne certi: quando si tratta di essere obiettivo Berlusconi non guarda in faccia nessuno, neanche una grande amica della moglie!