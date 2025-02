Chiara Ferragni massacrata, fango a palate sulla sua beauty routine | Dalle stelle alle stalle: “Neanche il mio cane si lava così”

Ennesima gaffe per Chiara Ferragni. La sua beauty routine ha fatto il giro del web e, rispetto a qualche anno fa, le cose sono cambiate.

Per l’ennesima volta in questi mesi, Chiara Ferragni è finita nuovamente al centro dell’attenzione. E no, questa volta non è colpa del Pandoro-Gate, e neppure dello scandalo sollevato da Fabrizio Corona, ma della sua beauty routine, pubblicata sui social proprio in queste ore. Qualcuno si è accorto di un dettaglio e, rispetto a prima, l’influencer è passata dalle stelle alle stalle.

Ma di cosa si tratta? E perché le immagini sono poi divenute virali sui social? Scopriamolo subito assieme.

Il 2024 è stato sicuramente un anno difficile per Chiara Ferragni. La truffa che l’ha vista come protagonista ha ribaltato completamente l’immagine che aveva costruito negli anni. Migliaia di persone hanno smesso di seguirla e, addirittura, gran parte delle aziende con cui collaborava hanno deciso di ‘abbandonarla’ a metà strada. Insomma, la sua vita è cambiata dal giorno alla notte, e anche il suo fatturato non è più lo stesso di un tempo.

Dopo aver pubblicato un video in queste ore, qualcuno si è accorto che anche la beauty routine ha subito un cambiamento non indifferente.

Come si sono ribaltate le cose per Chiara Ferragni

Tra le centinaia di collaborazioni che la Ferragni aveva fatto in passato, tutti quanti si ricorderanno alla perfezione quella per la linea Pantene. Il suo volto era su tutte le pubblicità, e l’azienda aveva addirittura creato una limited edition di prodotti per capelli, ovvero Chiara Ferragni by Pantene. “Perché io valgo”: il claim di Pantene al tempo è stato associato anche alla Ferragni e, ancora oggi, è rimasto impressa nella mente degli spettatori. A causa però del Pandoro-Gate, Chiara ha cessato la sua collaborazione con l’azienda.

In queste settimane ha iniziato a sponsorizzare invece un prodotto completamente differente rispetto al passato: una linea di shampoo secchi.

Da Pantene allo shampoo secco è un attimo pic.twitter.com/YeZxCOKLLH — Valentina Federici (@Vale_Rici) January 27, 2025

I commenti del web sulla nuova collaborazione

Inutile dire che questo cambiamento repentino rispetto al passato ha fatto divertire moltissimo il popolo del web. Sui social si sono infatti scatenati gli utenti, e qualcuno ha scritto: “Manco il mio cane si lava così”. Come se non bastasse, una tricologa specializzata ha commentato il video della Ferragni in questione, e ha spiegato: “Non usatelo, occlude i pori… lavateli! Lei non lo usa di sicuro ma ovviamente guadagna a proporlo… sono tricologa, fidatevi”.

Insomma, qualsiasi cosa faccia, Chiara Ferragni finisce sempre nel mirino della rete, e anche questa sua beauty routine sponsorizzata ne è la riprova!