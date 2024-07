Temptation Island, la coppia issa la bandiera bianca | “Preferirei tacere”: al termine del programma, l’amore è giunto al capolinea

Dopo Temptation Island una famosa coppia ha deciso di issare la bandiera bianca. L’amore tra i due è giunto al capolinea.

In queste ore, una nota coppia del programma televisivo Temptation Island ha annunciato di aver definitivamente rotto. Inutile dire che i fan sono impazziti e la notizia ha lasciato tutti senza parole. Sembrerebbe però che la relazione non si sia conclusa pacificamente, e uno dei due ha annunciato di voler tacere per non buttare benzina sul fuoco. Ma scopriamo di quale coppia si tratta e cosa è accaduto per far agitare così gli animi.

Temptation Island, si sa, è la trasmissione per eccellenza in cui le coppie italiane vengono messe alla prova in merito alla solidità del loro amore.

All’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia se ne sono viste di tutti i colori, e sono state in diverse le coppie che sono uscite separate dopo il falò di confronto. Tra queste troviamo quella formata da Manuel Maura e Francesca Sorrentino, i quali hanno partecipato all’edizione di Temptation Island del 2023. I due sono stati sicuramente dei grandi protagonisti e, anche dopo il programma, in molti hanno continuato a seguirli sui social.

Dopo essere usciti separati dal programma, Francesca e Manuel avevano riscoperto il loro amore e lei aveva deciso di perdonarlo.

La notizia della loro rottura dopo Temptation Island

La tregua dopo la tempesta è durata poco e, qualche ora fa, Francesca Sorrentino ha annunciato sui social di aver rotto con Manuel. La ragazza ha infatti scritto: “Come avete potuto intuire la mia relazione con Manuel è finita, ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro ma per metabolizzare le fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita.”

Purtroppo, subito dopo l’annuncio della ragazza, sono cominciate a circolare delle immagini che hanno visto Manuel colto in flagrante.

Le immagini che hanno scioccato la rete

In molti hanno cominciato a mandare delle segnalazioni a Francesca, in cui Manuel sarebbe stato immortalato in atteggiamenti intimi con un’altra ragazza. Qualcuno ha immediatamente domandato se quindi i due abbiano concluso la loro relazione a causa di alcuni tradimenti, ma la ragazza ha semplicemente risposto così: “Preferirei che non mi faceste domande, perché penso sia meglio tacere.” Anche Manuel ha deciso di parlare sui social e di smentire tutte le accuse in merito al tradimento, definendole infondate. L’uomo ha infatti sottolineato che la loro relazione è giunta al termine a causa di motivazioni più profonde.

Insomma, purtroppo per Manuel e Francesca è finita e, questa volta, sembrerebbe proprio una scelta definitiva.