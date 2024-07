Belen Rodriguez colpita e affondata | Dopo le foto con la nuova fiamma, arriva la critica tagliente: “Non è il massimo”

Belen Rodriguez è stata pesantemente criticata sui social dopo lo scatto con la sua nuova fiamma. Il commento tagliente che ha diviso l’opinione pubblica.

È la nota showgirl, modella, influencer e conduttrice argentina naturalizzata italiana che da quando è approdata nel mondo televisivo ha ammaliato l’Italia: stiamo parlando di Belen Rodriguez. La sua bellezza è cosa ben nota, per non parlare del suo talento sotto i riflettori.

La sua spontaneità, simpatia e professionalità le hanno fatto ottenere successo in ogni programma da lei condotto, come per esempio Le Iene, dove ha decisamente alzato il livello delle aspettative nei suoi confronti.

Belen non è amata soltanto al lavoro, anche se per il momento non si sa ancora se e dove approderà per la prossima stagione televisiva dopo la sua temporanea pausa, ma anche in famiglia. Con i suoi ha una sintonia perfetta, che dimostra in diverse occasioni.

Nonostante quel periodo buio a livello sentimentale, la Rodriguez pare aver ritrovato la felicità con la sua nuova fiamma, e se molti sono felici per lei c’è anche chi l’ha criticata aspramente. Ecco chi ha detto la sua.

Belen Rodriguez criticata dopo le foto con la sua nuova fiamma

Prima di proseguire, volevamo rilasciarvi una notizia fresca fresca. Da Fanpage hanno fatto sapere le cifre dei due meravigliosi abiti sfoggiati da Belen nel giorno del matrimonio di sua sorella Cecilia Rodriguez e del cognato, Ignazio Moser. L’Atelier Emé quest’anno ha fatto “bingo”, in quanto ha vestito le spose dei tre matrimoni dell’anno che tutti aspettavano, cioè quello di Diletta Leotta, di Cecilia, appunto, e di Simona Ventura.

Come avrete visto nei vari scatti social, le tre sposine erano meravigliose con i loro vari abiti indossati, ma anche Belen non è passata sicuramente inosservata. Con quei due abiti sfoggiati ha lasciato tutti senza parole. Il primo della cerimonia, fine ed elegante, è costato 6.100 euro, mentre il secondo, da party, sensuale grazie alla tecnica “vedo e non vedo”, ha raggiunto la cifra di 8.600 euro. Soldi comunque ben spesi, vista la figura fatta.

Karina Cascella VS Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è da poco apparsa insieme alla sua nuova fiamma, il 34enne Angelo Edoardo Galvano. I due sono apparsi molto felici e, come sempre quando c’è di mezzo la showgirl, l’opinione pubblica si divide. In questo caso abbiamo letto molti followers che l’hanno appoggiata, ma ovviamente anche molti che l’hanno criticata.

Tra i tanti è apparso sui social anche il commento di Karina Cascella, come riportato da Isa e Chia: “La cosa più assurda per me sono i figli, che ogni volta conoscono un uomo diverso. L’unica cosa che mi chiedo sempre è: perché coinvolgerli? Poi vabbè sono i figli loro e quindi sapranno loro. Ma non è il massimo, anzi…“. Chissà se Belen replicherà…