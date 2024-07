Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti, il nuovo flirt elettrizza l’Italia | Ecco chi è cosa fa nella vita l’uomo del mistero

Chiara Ferragni è stata immortalata al fianco di Andrea Bisciotti. Ma chi è questo uomo misterioso? Scopriamolo insieme.

Negli ultimi tempi non si è sentito parlare d’altro che di Chiara Ferragni. L’influencer ha infatti attirato l’attenzione mediatica con il caso pandoro-gate, con il divorzio dall’ormai ex marito Fedez e la recentissima chiusura del suo store a Milano. In queste ore è stata inoltre immortalata al fianco del bellissimo Andrea Bisciotti, ma chi è questo misterioso ragazzo che ha fatto tornare la Ferragni al centro delle chiacchiere? Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla loro presunta frequentazione.

Chiara Ferragni è sicuramente una veterana di titoli da prima pagina, soprattutto negli ultimi mesi.

La donna ha infatti passato un periodo un po’ “movimentato” che ha visto l’assurda vicenda del pandoro-gate e del seguente divorzio con Fedez come protagonisti. Oltretutto, la donna ha ricevuto un’ondata d’odio senza precedenti che, sicuramente, sarà stato un duro colpo da reggere. Sembrerebbe però che la Ferragni abbia finalmente trovato un momento di serenità, dopo le ultime settimane turbolente.

La donna è stata infatti immortalata nelle spiagge di Forte di Marmi in compagnia dell’ortopedico Andrea Bisciotti.

Chi è Andrea Bisciotti, il nuovo flirt di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ama frequentare le spiagge di Forte dei Marmi, dove viene spesso fotografata durante la stagione estiva. In queste ore la donna era in compagnia del bell’Andrea Bisciotti, un noto ortopedico toscano. I due sono stati immortalati in costume, mentre ridono e passano un momento di relax. Nonostante non abbiano ancora confermato questo flirt, Andrea e Chiara sembrano molto affiatati.

Inutile dire che in molti hanno già investigato su questo ragazzo misterioso, e hanno trovato qualche dettaglio succulento: Andrea, classe 1993, è un medico e consulente specializzato in ortopedia e traumatologia, ma non solo!

Cos’altro sapere su questo ragazzo misterioso

Bisciotti è inoltre il figlio del noto Gian Nicola Bisciotti, preparatore atletico della squadra Inter e coordinatore del dipartimento performance del Paris Saint Germain. Dopo aver frequentato l’Università nel 2017 ed essere poi partito per l’iniziativa Medical Experience to Camerun in Africa, Andrea è attualmente un noto ortopedico toscano. Guardandolo da un punto di vista estetico, il ragazzo mostra sui social le sue immagini a petto nudo, dove sfoggia dei bellissimi addominali, nonché un sorriso smagliante.

Insomma, Chiara Ferragni si sarà davvero fatta ammaliare dal bellissimo Andrea Bisciotti o si tratta soltanto di una tenera amicizia? Chi vivrà vedrà!