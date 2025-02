Temptation Island, Jenny rompe il silenzio sull’alcol e sulle serate brave all’Is Morus Relais | La polemica: “Tutti ubriachi!”

Le parole di Jenny su Temptation Island che hanno sconvolto i fan della trasmissione. Durante le puntate erano tutti ubriachi!

Jenny Guardiano è una delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island. A mesi di distanza, la ragazza ha deciso di rilasciare un’intervista per raccontare i retroscena della trasmissione. Un dettaglio ha attirato l’attenzione di tutti quanti: l’alcool volava a fiumi durante le riprese! Oppure no?

Ma ecco nel dettaglio le parole della ragazza e perché, nel giro di poche ore, sono immediatamente divenute virali sui social.

Jenny e Tony sono stati sicuramente una delle coppie più chiacchierate di questo Temptation Island. Lui un dj sempre in mezzo alle modelle, lei una ragazza che mette sempre gli altri al primo posto. Dopo il falò di confronto, i due decisero di tornare assieme e Jenny perdonò ogni avance di Tony alle varie tentatrici della trasmissione. Tuttavia, dopo alcuni mesi, la coppia si è poi definitivamente lasciata e Jenny lo ha annunciato sui social ai fan.

In queste ore, la ragazza ha deciso di rilasciare invece un’intervista per parlare del suo percorso dentro al programma televisivo.

Le parole di Jenny su Temptation Island

Jenny Guardiano è stata invitata come ospite al podcast Tavolo Parcheggio di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado. Quando ad un certo punto le hanno chiesto se rifarebbe da capo la trasmissione, lei ha risposto così: “La rifarei al 175%! Quando ero arrivata ero tipo super spaesata, c’erano quei manzi che ho detto ‘No Dio mio’… Poi invece mi sono proprio divertita”. Quando poi Gianmarco le ha chiesto quanti followers abbia ottenuto grazie a Temptation Island, la ragazza ha svelato che sono stati circa 50k a puntata.

Ad un certo punto, Nicole le ha domandato: “Ma cosa mangiavate a Temptation Island?” La risposta di Jenny è stata poi a dir poco esilarante.

Il segreto inaspettato sulla trasmissione

Jenny ha spiegato durante il podcast che ogni giorno le venivano servite varie portate di cibo e quando Nicole le ha chiesto se ci fosse anche dell’alcol, lei ha risposto di no. “Come no? Stavate sempre tutti quanti ubriachi!”, ha protestato la Pallado. Purtroppo, però, Jenny non ha risposto e ha lasciato i fan della trasmissione con questo mistero ancora non risolto!

Di una cosa però siamo certi: con o senza alcool, le coppie di questa edizione di Temptation Island si sono sicuramente date da fare (compreso l’ex fidanzato di Jenny)!